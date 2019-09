आठ हाथ-पैर की विचित्र बालिका का हुआ जन्म

मालपुरा. मालपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र Community Health Center में गुरुवार की रात एक प्रसूता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया Maternity gives birth to twins जिसमें से एक बच्ची ने चार हाथ व चार पैर A baby girl has four arms and four legs के साथ जन्म लिया।

जिसे देखकर चिकित्सक व परिजनों के होश उड़ गए Doctor and family's senses flew away । कचोलिया ग्राम पंचायत के दडावट ग्राम की एक प्रसूता ने लडक़े व लडक़ी को जन्म Birth to a boy and a girl दिया। इसमें लडक़े ने सामान्य रूप से जन्म लिया।

वहीं लडक़ी के दो पैर व दो हाथ Girl's two legs and two hands के अतिरिक्त छाती पर दो हाथ व दो पैर जुड़े हुए हैं। इसे देखकर महिला चिकित्सक female doctor प्रियंका परिहार एवं अन्य स्टाफ चौक गया।

चार हाथ व चार पैर की असामान्य बालिका Abnormal girl के जन्म की जानकारी अस्पताल प्रभारी को दी गई। चिकित्सको के दल ने गम्भीरता से जांच कर अग्रीम ईलाज के लिए जयपुर के जेके लॉन चिकित्सालय के लिए रैफर किया।

वितरित किए पट्टे

पीपलू (रा.क.). उपखंड क्षेत्र के बोरखण्डी ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी ग्रामोत्थान पट्टा शिविर हुआ। शिविर प्रभारी रामप्रसाद जाट ने बताया कि शिविर में 19 लोगों ने पट्टा सम्बन्धी आवेदन किया। वहीं 3 आवेदन पट्टा नवीनीकरण के,17 आवेदन खाद्य सुरक्षा के,4 आवेदन पेंशन पालनहार योजना के आए।

मालपुरा. मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने शुक्रवार को उपखण्ड क्षेत्र के हिण्डोला, प्रतापपुरा, उनियारा, झाड़ली, देवल क्षेत्र के सैकडों किसानों के साथ प्रतापपुरा गांव में बैठक आयोजित कर 25 सितंबर से प्रतापपुरा स्टेट हाइवे स्थित हिण्डोला मोड पर चरागाह में किसान सभा होगी।

इसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की रणनीति की चर्चा की गई। भाजपा जिला मंत्री नरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि बैठक में निर्णय किया गया कि 23 सितम्बर तक प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए

नुकसान की रिपोर्ट पर तैयार नहीं की तो 25 सितम्बर को आमसभा कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में उनियारा मण्डल अध्यक्ष गोपाल सिंह, पूर्व प्रधान मदन लाल जैन, उपप्रधान जगदीश घटाला, सुभाष चौधरी, जगदीश सांडीवाल, बद्री जाट मौजूद थे।