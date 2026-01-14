Tonk: जेल में बंदूक के साथ बनाया था वीडियो, आरोपी के ​मोबाइल से खुला राज; 2 और आरोपी दबोचे

सदर थाना प्रभारी जयमलसिंह ने बताया कि सितंबर 2025 में बहीर में हुए झगड़े एवं तनाव से संबंधित मामले में पुलिस थाना कोतवाली ने फैसल खान को गिरफ्तार किया था। पुलिस को फैसल के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला। इसमें जिला कारागृह टोंक में बंद शातिर अपराधी शादाब देशवाली तथा दीपक मेनारिया जिला कारागृह टोंक की मनोरंजन शाला में एक पिस्टल नुमा अवैध हथियार तथा जेल में प्रतिबंधित सामग्री मोबाइल फोन गुटखा, सिगरेट आदि के साथ नजर आ रहे थे।