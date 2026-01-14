Tonk: जेल में बंदूक के साथ बनाया था वीडियो, आरोपी के ​मोबाइल से खुला राज; 2 और आरोपी दबोचे

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
टोंक। जिला कारागृह स्थित मनोरंजन शाला में अवैध हथियार, मोबाइल फोन, गुटखा, सिगरेट आदि प्रतिबंधित सामग्री के साथ वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इसमें वीडियो बनाने वाले शातिर अपराधी पुरानी टोंक निवासी शादाब देशवाली तथा सुखेर जिला उदयपुर निवासी दीपक मेनारिया है। जेल के भीतर उपरोक्त अवैध सामग्री बाहर से फेंकने वाले आरोपी फैसल खान को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से अनुसंधान जारी है।
सदर थाना प्रभारी जयमलसिंह ने बताया कि सितंबर 2025 में बहीर में हुए झगड़े एवं तनाव से संबंधित मामले में पुलिस थाना कोतवाली ने फैसल खान को गिरफ्तार किया था। पुलिस को फैसल के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला। इसमें जिला कारागृह टोंक में बंद शातिर अपराधी शादाब देशवाली तथा दीपक मेनारिया जिला कारागृह टोंक की मनोरंजन शाला में एक पिस्टल नुमा अवैध हथियार तथा जेल में प्रतिबंधित सामग्री मोबाइल फोन गुटखा, सिगरेट आदि के साथ नजर आ रहे थे।
उक्त घटनाक्रम के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर कोतवाली में मामला दर्ज करी अनुसंधान थाना प्रभारी सदर को सौंपा गया। सदर थाना प्रभारी ने प्रकरण में गहन अनुसंधान के बाद कारागृह के भीतर अवैध हथियार के साथ वीडियो बनाने वाले शातिर अपराधी शादाब देशवाली को उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर तथा दीपक मेनारिया को केंद्रीय कारागृह श्री गंगानगर से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है।
