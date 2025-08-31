Rajasthan: SI भर्ती रद्द होने पर बोले सचिन पायलट, ‘कोर्ट का फैसला राज्य सरकार पर तमाचा’

उन्होंने कहा कि सभी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए। पटना में भाजपा की ओर से कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया वो निंदनीय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे मंच पर जो अमर्यादित बयान दिया, उसकी हमने निंदा की। सभी को चाहिए कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें। आगामी दो सितम्बर को कांग्रेस की बैठक होगी। इसमें विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।