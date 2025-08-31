Rajasthan: SI भर्ती रद्द होने पर बोले सचिन पायलट, ‘कोर्ट का फैसला राज्य सरकार पर तमाचा’

कांग्रेस महासचिव व टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी में बहुत सारी कमियां हैं। उनका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। एसआई भर्ती मामले में कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह राज्य सरकार पर तमाचा है। पेपर लीक में गड़बड़ी है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई।
उन्होंने कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन और आंकलन होना चाहिए। इसे यूपीएससी की तर्ज पर बनाया जाए। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस कार्यालय में रविवार को कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि भर्ती मामले काे लेकर सरकार ने कमेटी बनाई और कोर्ट में पलट गई। पूरी प्रकिया पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे फिर गड़बड़ होगी।
पायलट ने कहा कि वोट चोरी के मामले में सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से और जवाब देते हैं भाजपा प्रवक्ता। वोट चोरी का जो खेल चल रहा है उसका खुलासा हुआ है। अब समय बदलेगा। उन्होंने कहा कि एक-एक वोट की कीमत है। पहले पहाड़ व रेगिस्तान में चार-चार दिन पहले मतदान कर्मी जाते थे और एक वोट लिया जाता था। अब लाखों वोट काट रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में अभियान चला रहे हैं। जल्द ही ही सभा और हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्र की वीडियो फुटेज को 45 दिन में हटाने का निर्णय किया है। इससे वोट चोरी का अंदेशा बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए। पटना में भाजपा की ओर से कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया वो निंदनीय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे मंच पर जो अमर्यादित बयान दिया, उसकी हमने निंदा की। सभी को चाहिए कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें। आगामी दो सितम्बर को कांग्रेस की बैठक होगी। इसमें विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।