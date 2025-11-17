Sachin Pilot: बिहार में NDA की जीत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर साधा निशाना

सचिन पायलट। फोटो- पत्रिका
टोंक। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं में सेंधमारी करके लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है।
पायलट ने सोमवार को टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में सतर्कता के लिए लगाए कांग्रेस पार्टी के बीएलए के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बातें कही।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कई राज्यों की मतदाता सूचियों की जांच करवाकर उनमें त्रुटियों को उजागर किया है। ये त्रुटियां अनजाने में नहीं हुई है, ये जान-बूझकर साजिशन की गई गलतियां हैं। एनडीए की सरकार ने बिहार में चलते चुनाव के बीच प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का काम किया और चुनाव आयोग मूकदर्शक बनकर बैठा रहा।
पायलट ने दिल्ली के लाल किले क्षेत्र में हुए बम ब्लास्ट को लेकर कहा कि आतंकवादी शिक्षित हो या अशिक्षित कोई भी मजहब या धर्म का हो, अगर उसके खिलाफ कोई प्रमाण मिलता है तो बिना सोचे समझे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले डरपोक लोग हैं। भारत मजबूत देश है। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हमको आता है। सरकार को हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
