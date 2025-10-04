राजस्थान में यहां नगर परिषद के वार्ड की अधिसूचना जारी, जल्द हो सकते हैं चुनाव

चुनाव होने पर नगर परिषद को नया बोर्ड मिलेगा। वहीं गत दिनों शहर में शामिल किए गांवों को वार्ड एक से 6 तक में शामिल किया है। इसके आदेश निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने जारी किए हैं। इसके मुताबिक जिला कलक्टर टोंक की ओर से नगर परिषद के वार्ड गठन के प्रारूप आदेश पर आपत्तियों के संबंध में प्रस्ताव, अपने अभिमत के साथ सरकार को भेजा था। वार्ड गठन के प्रारूप आदेश पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे अनुमोदित किया है।