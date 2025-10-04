Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में यहां नगर परिषद के वार्ड की अधिसूचना जारी, जल्द हो सकते हैं चुनाव

राज्य सरकार ने नगर परिषद के वार्डों की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चुनाव होंगे।

टोंक

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

टोंक नगर परिषद। फोटो: पत्रिका

टोंक। राज्य सरकार ने नगर परिषद के वार्डों की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चुनाव होंगे। इसके साथ ही भावी पार्षद की तैयारी में नेता भी जुट जाएंगे। दिसबर 2024 से ही नगर परिषद में बोर्ड नहीं है। यहां प्रशासक अतिरिक्त जिला कलक्टर है।

चुनाव होने पर नगर परिषद को नया बोर्ड मिलेगा। वहीं गत दिनों शहर में शामिल किए गांवों को वार्ड एक से 6 तक में शामिल किया है। इसके आदेश निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने जारी किए हैं। इसके मुताबिक जिला कलक्टर टोंक की ओर से नगर परिषद के वार्ड गठन के प्रारूप आदेश पर आपत्तियों के संबंध में प्रस्ताव, अपने अभिमत के साथ सरकार को भेजा था। वार्ड गठन के प्रारूप आदेश पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे अनुमोदित किया है।

सरकार नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। टोंक नगर परिषद बोर्ड का कार्यकाल पूरे हुए लंबा समय हो गया। टोंक में नवंबर 2019 में 60 वार्ड में चुनाव हुए थे। अधिसूचना जारी होने के बाद भावी नेताओं समेत पूर्व पार्षदों ने तैयारियां शुरू कर दी है।

ऐसे किया सीमांकन

वार्ड एक में लहन, अहमदगंज, अहमदपुरा और राजस्व गांव ढाढा को शामिल किया है। वार्ड दो में डारडाहिंद, वार्ड 3 में उस्मानपुरा, उस्मानपुरा-02, सोनवा, गोहरपुरा, वार्ड 4 में बिचपुड़ी, चंदलाई, खानपुरा, वार्ड 5 में बमोर तथा वार्ड 6 में सोरण, चराई, श्योपुरी, सोरण रोड से धोलाखेड़ा मार्ग समेत शहर के कई इलाकों को शामिल किया है। इसके अलावा सपूर्ण शहर को अन्य वार्डों में शामिल किया है।

अपना वार्ड कहां तक, तलाश शुरू

अधिसूचना जारी होने के साथ ही शहर में वार्ड की सीमा को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कई नेताओं की जमीन इसलिए भी खिसक गई है कि जो तैयारी उन्होंने पहले की थी उसका बड़ा हिस्सा अब दूसरे वार्ड में चला गया है। ऐसे में जो इलाका अब अपने वार्ड में आया है वहां के मतदाताओं से संपर्क करना बड़ा टेड़ा होगा।

