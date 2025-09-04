टोंक में नदी पार करते समय बही ट्रैक्टर-ट्रॉली, चालक ने तैरकर बचाई जान

टोंक। मालपुरा उपखंड़ के पचेवर थाना क्षेत्र के डोरिया गांव में उरसेवा जाने वाले मार्ग पर मासी नदी में परचूनी सामान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली बह गई। इस दौरान चालक ने तैरकर जान बचाई।
वहीं, व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि चालक लालाराम माली ने ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की। लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली बहती हुई गहरे पानी में चली गई।
चालक ने तैरकर जान बचाई। सूचना मिलने पर डोरिया व उरसेवा गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जेसीबी से ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन असफल रहा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।