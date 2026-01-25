रिश्तों की सच्चाई को प्रिंस नरूला ने रखा सामने… कही यह बड़ी बात 

प्रिंस ने आगे बताया कि वे उस वक्त चाहें तो सफाई दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे उस समय बोलते, तो ऐसा लगता कि वे खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। हालात सामान्य होने के बाद दोनों ने एक साथ तस्वीर शेयर की, ताकि लोगों को खुद ही समझ आ जाए कि उनका रिश्ता आज भी मजबूत है।