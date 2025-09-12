Patrika LogoSwitch to English

Amaal Malik बनें विद्रोही, ‘Bigg Boss 19’ में इस जोड़ी से डरे बाकी कंटेस्टेंट, अब मचेगा बवाल

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में तान्या मित्तल अब विद्रोही क्वीन बन चुकी हैं, उन्होंने अमाल मलिक के साथ मिलकर बाकी कंटेस्टेंट्स के मन में खौफ पैदा कर दिया है। ये जोड़ी अब घर में बवाल मचाने के लिए तैयार है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 12, 2025

Amaal Malik बनीं विद्रोही, 'Bigg Boss 19' में इस जोड़ी से डरे बाकी कंटेस्टेंट, अब मचेगा बवाल
तान्या मित्तल और अमाल मलिक (फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19' में हर दिन नए रंग देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ घरवाले टास्क जीतने के लिए हर हद पार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तों के समीकरण भी बदलते हुए दिख रहे हैं। इस बार बॉलीवुड सिंगर कंपोजर अमाल मलिक ने शो में हिस्सा लिया है और अपनी समझदारी से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

अमाल हमेशा सच का साथ देते हुए घरवालों से भिड़ते नजर आए हैं। लेकिन हाल ही में मेकर्स ने एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें अमाल मलिक और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रोमो में तान्या, अमाल को एक कहानी सुना रही हैं, जो अमाल के ऊपर ही है, बस शब्दों को बदल दिया गया है।

'Bigg Boss 19' में इस जोड़ी से डरे बाकी कंटेस्टेंट

इस एपिसोड की शुरुआत में बिग बॉस 19 इस हफ्ते के कैप्टेंसी टास्क की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद टास्क शुरू होता है, जिसमें दो टीमें बनाई जाती हैं - रेड टीम और ब्लू टीम । दोनों टीमें कैप्टेंसी टास्क के लिए फाइट करती हैं। इस बीच अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच घमासान हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमाल मलिक और नेहल चुडासमा में भी टास्क को लेकर कुछ कहासुनी हो जाती है। इसके साथ ही अमाल बाद में नेहल से माफी भी मांगते नजर आते हैं, लेकिन नेहल किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देतीं।

बता दें कि नेहल का ये रवैया अमाल को अंदर से दुखी कर जाता है, क्योंकि अमाल का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, वो टास्क के तहत किया। लेकिन नेहल इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देतीं, जिससे अमाल को काफी बुरा लगता है। इसके बाद अमाल मलिक शांत हो जाते हैं, लेकिन नेहल का यह रिएक्शन उन्हें अंदर से तोड़ देता है। वह काफी उदास और टूटे हुए नजर आते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं।

अमाल मलिक और तान्या मित्तल (फोटो सोर्स: X)

तान्या, अमाल को एक कहानी सुनाती है

ये देखकर उनकी दोस्त तान्या मित्तल उनके पास जाती हैं और उनका हाथ थाम लेती हैं। फिर धीरे से उनके आंसू पोंछते हुए कुछ ऐसा कहती हैं कि अमाल के चेहरे पर सुकून और मुस्कान आ जाता है। बता दें कि तान्या अमाल को एक कहानी सुनाते हुए कहती हैं, 'गांव का एक लड़का, जिसका दिल बहुत साफ है, लेकिन गांव वाले हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं।' यह सुनते ही अमाल हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, 'ये मेरी कहानी तो नहीं है?' इस पल ने माहौल को इमोशनल के साथ-साथ हल्का भी कर दिया।

सोशल मीडिया पर इस एपिसोड को लेकर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ फैंस तान्या और अमाल की इस बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें ये जोड़ी बेहद पसंद आ रही है। कुछ फैंस तो इसे 'बिग बॉस 19' की नई लव स्टोरी तक कहने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई यूजर का मानना है कि तान्या फुटेज ले रही हैं और वो सिर्फ शो में कंटेंट क्रिएट करने के इरादे से अमाल मलिक के करीब आ रही हैं।

वीकेंड का वार

इस बार पिछले वीकेंड का वार में सलमान खान ने मुनव्वर फारूखी के साथ #बाहाना (बशीर और फरहाना) ट्रेंड का जिक्र किया था। अब फैंस कयास लगा रहे हैं कि तान्या और अमाल भी जल्द ही अपने रिश्ते को लेकर कोई नया हैशटैग वायरल (Viral) करवा सकते हैं। अब देखना ये है कि 'बिग बॉस 19' में तान्या और अमाल की दोस्ती क्या गुल खिलाती है। क्या ये दोस्ती प्यार में बदलेगी या ये सिर्फ शो में बने रहने का एक तरीका है? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।

Entertainment

Updated on:

12 Sept 2025 04:32 pm

Published on:

12 Sept 2025 04:26 pm

