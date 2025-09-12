Amaal Malik बनें विद्रोही, ‘Bigg Boss 19’ में इस जोड़ी से डरे बाकी कंटेस्टेंट, अब मचेगा बवाल

इस एपिसोड की शुरुआत में बिग बॉस 19 इस हफ्ते के कैप्टेंसी टास्क की बात करते हैं। थोड़ी देर बाद टास्क शुरू होता है, जिसमें दो टीमें बनाई जाती हैं - रेड टीम और ब्लू टीम । दोनों टीमें कैप्टेंसी टास्क के लिए फाइट करती हैं। इस बीच अभिषेक बजाज और बसीर अली के बीच घमासान हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमाल मलिक और नेहल चुडासमा में भी टास्क को लेकर कुछ कहासुनी हो जाती है। इसके साथ ही अमाल बाद में नेहल से माफी भी मांगते नजर आते हैं, लेकिन नेहल किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देतीं।