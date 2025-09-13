‘पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस के पति हुए हॉस्पिटलाइज्ड, वीडियो आया सामने

Ankita Lokhande Husband Hospitlaized: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती है। विक्की जैन की सेहत की खबर टीवी एक्टर समर्थ जुरेल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। बता दें कि समर्थ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'बड़े भाई जल्दी ठीक हो जाइए, मेरे टोनी स्टार्क ।' हालांकि, विक्की की तबीयत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।
वीडियो में विक्की जैन अस्पताल के बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं और समर्थ उनसे मजाक में बात करते हुए नजर आए और विक्की से कहा कि वो 2 घंटे बाद अस्पताल के बाहर उनसे मिलेंगे। इस वीडियो में अंकिता लोखंडे भी विक्की जैन के अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ी नजर आईं है।
दरअसल जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, फैंस चिंतित हो गए और कमेंट सेक्शन में उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआओं की बाढ़ आ गई। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'जल्दी ठीक हो जाओ भाई।' एक अन्य ने कमेंट किया, 'जल्दी स्वस्थ हो जाओ।' विक्की जैन 'बिग बॉस सीजन 17' और 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' सहित कई टेलीविजन रियलिटी शो में हिस्सा ले चुके हैं।
तो वहीं, हिट शो 'पवित्र रिश्ता' में 'अर्चना' के किरदार से फेमस हुईं अंकिता लोखंडे अपने अभिनय करियर में अब तक कई शो और बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। 'बागी 3', 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' और 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों से काफी सराहना मिली है।
विक्की जैन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से अंकिता लोखंडे के फैंस काफी चिंतित हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। साथ ही इस मुश्किल समय में फैंस अंकिता लोखंडे को हौसला रखने की सलाह दे रहे हैं और विक्की जैन के जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं।