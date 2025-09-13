‘पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस के पति हुए हॉस्पिटलाइज्ड, वीडियो आया सामने

Ankita Lokhande Husband Hospitlaized: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती है। विक्की जैन की सेहत की खबर टीवी एक्टर समर्थ जुरेल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की। बता दें कि समर्थ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'बड़े भाई जल्दी ठीक हो जाइए, मेरे टोनी स्टार्क ।' हालांकि, विक्की की तबीयत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।