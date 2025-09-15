‘मेरे हाथ की नस डैमेज हो गई…’ विक्की जैन के साथ हुआ था भयानक हादसा, 4 दिन बाद किया बड़ा खुलासा

Ankita Lokhande Husband Vicky Jain Accident: रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' से घर-घर में मशहूर हुए बिजनेसमैन विक्की जैन के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया था। उनका खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में उनका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चोट इतनी गंभीर थी कि उनके हाथ में 45 टांके आए और डॉक्टरों को उनके हाथ की सर्जरी भी करनी पड़ी। इस पूरे मामले पर विक्की ने खुद एक इंटरव्यू में विस्तार से जानकारी दी है।
विक्की जैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह घटना 12 सितंबर की दोपहर को हुई थी। उन्होंने बताया, “यह एक आम दिन था और वो छाछ का ग्लास उठा रहे थे, तभी वो उनके हाथ से फिसल गया। इसे पकड़ने की कोशिश में उन्होंने ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा कि वो उनके हाथ में ही टूट गया। ग्लास के टुकड़े उनके हाथ की हथेली और बीच वाली उंगली में बुरी तरह से घुस गए। विक्की ने कहा कि उनके साथ पहले कभी इतना भयानक हादसा नहीं हुआ था।”
हादसे की गंभीरता बताते हुए विक्की ने कहा, “उस समय इतना ज्यादा खून बह रहा था कि उनके कपड़े और वॉशरूम पूरी तरह से खून में रंग गया था। इस दौरान मैंने अपनी पत्नी अंकिता लोखंडे को देखकर खुद को मजबूत रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंकिता और ज्यादा घबरा जाएं। विक्की ने यह भी बताया कि अस्पताल जाते समय उन्होंने रास्ते में इलाज के बारे में जानने के लिए गूगल का सहारा लिया, जिस पर अंकिता लगभग रोने लगीं और बोलीं, "इससे क्या होगा?"
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने विक्कीको बताया कि उन्हें कई जगह गहरे कट लगे हैं। साथ ही उनकी बीच वाली उंगली का एक टेंडन (नस) भी बुरी तरह डैमेज हो गया था। उनके हाथ की बनावट को ठीक करने के लिए डॉक्टरों को दो घंटे की लंबी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ी। विक्की ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में अंकिता ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि उनकी मां उस वक्त बिलासपुर गई हुई थीं। विक्की ने कहा कि अंकिता खुद रो रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और अस्पताल में सब कुछ अकेले संभाला।