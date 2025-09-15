Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

‘मेरे हाथ की नस डैमेज हो गई…’ विक्की जैन के साथ हुआ था भयानक हादसा, 4 दिन बाद किया बड़ा खुलासा

Vicky Jain Accident: अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन ने अपने हादसे के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया है कि उनके हाथ की शेप बिगड़ गई थी।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 15, 2025

Ankita Lokhande Husband Vicky Jain Accident
अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की एक्स से ली गई तस्वीर

Ankita Lokhande Husband Vicky Jain Accident: रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' से घर-घर में मशहूर हुए बिजनेसमैन विक्की जैन के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया था। उनका खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में उनका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। चोट इतनी गंभीर थी कि उनके हाथ में 45 टांके आए और डॉक्टरों को उनके हाथ की सर्जरी भी करनी पड़ी। इस पूरे मामले पर विक्की ने खुद एक इंटरव्यू में विस्तार से जानकारी दी है।

कैसे हुआ ये भयानक हादसा? (Ankita Lokhande Husband Vicky Jain Accident)

विक्की जैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह घटना 12 सितंबर की दोपहर को हुई थी। उन्होंने बताया, “यह एक आम दिन था और वो छाछ का ग्लास उठा रहे थे, तभी वो उनके हाथ से फिसल गया। इसे पकड़ने की कोशिश में उन्होंने ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा कि वो उनके हाथ में ही टूट गया। ग्लास के टुकड़े उनके हाथ की हथेली और बीच वाली उंगली में बुरी तरह से घुस गए। विक्की ने कहा कि उनके साथ पहले कभी इतना भयानक हादसा नहीं हुआ था।”

ये भी पढ़ें

Rise and Fall की इस कंटेस्टेंट पर टूटा दुखों का पहाड़, घर के इस सदस्य की हुई मौत, आनन- फानन में छोड़ा शो
OTT
Rice and Fall Sangita Phogat

"मेरे कपड़े और वॉशरूम खून से भर गए थे"

हादसे की गंभीरता बताते हुए विक्की ने कहा, “उस समय इतना ज्यादा खून बह रहा था कि उनके कपड़े और वॉशरूम पूरी तरह से खून में रंग गया था। इस दौरान मैंने अपनी पत्नी अंकिता लोखंडे को देखकर खुद को मजबूत रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंकिता और ज्यादा घबरा जाएं। विक्की ने यह भी बताया कि अस्पताल जाते समय उन्होंने रास्ते में इलाज के बारे में जानने के लिए गूगल का सहारा लिया, जिस पर अंकिता लगभग रोने लगीं और बोलीं, "इससे क्या होगा?"

डॉक्टर ने बताया 'टेंडन' हो गया था डैमेज

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने विक्कीको बताया कि उन्हें कई जगह गहरे कट लगे हैं। साथ ही उनकी बीच वाली उंगली का एक टेंडन (नस) भी बुरी तरह डैमेज हो गया था। उनके हाथ की बनावट को ठीक करने के लिए डॉक्टरों को दो घंटे की लंबी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ी। विक्की ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में अंकिता ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि उनकी मां उस वक्त बिलासपुर गई हुई थीं। विक्की ने कहा कि अंकिता खुद रो रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और अस्पताल में सब कुछ अकेले संभाला।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TV News

Published on:

15 Sept 2025 09:13 am

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘मेरे हाथ की नस डैमेज हो गई…’ विक्की जैन के साथ हुआ था भयानक हादसा, 4 दिन बाद किया बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.