‘मेरे हाथ की नस डैमेज हो गई…’ विक्की जैन के साथ हुआ था भयानक हादसा, 4 दिन बाद किया बड़ा खुलासा

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने विक्कीको बताया कि उन्हें कई जगह गहरे कट लगे हैं। साथ ही उनकी बीच वाली उंगली का एक टेंडन (नस) भी बुरी तरह डैमेज हो गया था। उनके हाथ की बनावट को ठीक करने के लिए डॉक्टरों को दो घंटे की लंबी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ी। विक्की ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में अंकिता ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि उनकी मां उस वक्त बिलासपुर गई हुई थीं। विक्की ने कहा कि अंकिता खुद रो रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और अस्पताल में सब कुछ अकेले संभाला।