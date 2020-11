14 दिन तक भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को हिरासत में रहना पड़ेगा, NCB करेगी कड़ी पूछताछ

नई दिल्ली | मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) को ड्रग्स केस (Drug case) में एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। जिसके बाद रविवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां भारती और हर्ष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों 4 दिसंबर तक अब एनसीबी की गिरफ्त में रहेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) इस दौरान ड्रग्स को लेकर दोनों से पूछताछ करेगी। भारती और हर्ष से गांजे के सेवन के अलावा सप्लाई को लेकर भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं दोनों ने बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया है।

#bhartisingh and #harshlimbachyaa leave for their medical examination. Visual from the NCB office today #ncbdrugprobe pic.twitter.com/gFWorQNW5W