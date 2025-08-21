Bhojpuri Stars: मनोज तिवारी से मोनालिसा तक, इन भोजपुरी सितारों ने ‘Bigg Boss’ में मचाया था तहलका

भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्ट्रेस मोनालिसा ने 'बिग बॉस 10' में एंट्री ली थी। इस सीजन में वह अपने पार्टनर विक्रांत सिंह राजपूत के साथ नजर आई थीं। शो के दौरान दोनों ने शादी भी की थी, जो उस वक्त खूब चर्चा में रही। मोनालिसा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 'बिग बॉस' के बाद उन्हें टीवी सीरियल 'नजर 2' में लीड रोल मिल गया। 'बिग बॉस' ने मोनालिसा को हिंदी टीवी इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई।