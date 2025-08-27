Bigg Boss 19: इस हफ्ते 7 कंटेंस्टेंट हुए नॉमिनेट, गौरव खन्ना से लेकर तान्या मित्तल के नाम है इस लिस्ट में...

Bigg Boss 19 Nominations: सलमान खान का हिट शो 'बिग बॉस 19' शुरू होते ही छा गया है। शो के पहले एपिसोड से ही दर्शकों को मजा आ रहा है। पिछले एपिसोड में फरहाना भट्ट को घरवालों ने बाहर कर दिया था, लेकिन वो एक सीक्रेट रूम में हैं, जिससे बाकी कंटेस्टेंट्स अनजान हैं। लेकिन असली ड्रामा तो तब हुआ जब बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क का ऐलान किया।
मंगलवार कल रात के एपिसोड में घरवालों को ये तय करना था कि कौन से दो लोग घर में रहने के लायक नहीं हैं। इस फैसले के बाद घर में खूब हंगामा हुआ और आखिरकार 7 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए हैं। बता दें कि इन 7 कंटेस्टेंट्स में नीलम गिरी, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और नतालिया जानोसजेक शामिल हैं। नीलम गिरी को सबसे ज्यादा 8 वोट मिले, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो शो के लिए सही नहीं हैं। वहीं, तान्या मित्तल को 7 वोट मिले।
वहीं गौरव खन्ना को भी कई लोगों ने पहले नॉमिनेशन टास्क में ही गौरव खन्ना को टारगेट करते हुए नॉमिनेट किया है। अब देखना ये है कि इन 7 सदस्यों में से कौन इस हफ्ते बिग बॉस के घर से बाहर होता है। क्या नीलम गिरी और तान्या मित्तल अपने गेम को सुधार पाएंगी? वैसे घरवालों का मानना है कि वो रियल नहीं हैं और फेक दिखावा करती हैं।