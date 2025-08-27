Bigg Boss 19: इस हफ्ते 7 कंटेंस्टेंट हुए नॉमिनेट, गौरव खन्ना से लेकर तान्या मित्तल के नाम है इस लिस्ट में...

मंगलवार कल रात के एपिसोड में घरवालों को ये तय करना था कि कौन से दो लोग घर में रहने के लायक नहीं हैं। इस फैसले के बाद घर में खूब हंगामा हुआ और आखिरकार 7 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए हैं। बता दें कि इन 7 कंटेस्टेंट्स में नीलम गिरी, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और नतालिया जानोसजेक शामिल हैं। नीलम गिरी को सबसे ज्यादा 8 वोट मिले, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो शो के लिए सही नहीं हैं। वहीं, तान्या मित्तल को 7 वोट मिले।