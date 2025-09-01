Bigg Boss 19 में फरहाना भट्ट का बसीर अली फूटा गूस्सा, बोली- अभी तेरी कबर खोद दूंगी...

Bigg Boss 19: टीवी का मशहूर रियलिटी शो Bigg Boss 19 इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहा है। शो को शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और यह दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गया है। बीते संडे को वीकेंड के वार में सलमान खान ने एक-एक कर घरवालों की क्लास लगाई, साथ ही मस्ती-मजाक भी किया। लेकिन वीकेंड के वार के बाद घर के अंदर की हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।
बता दें कि सामने आए प्रोमो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर नया झगड़ा शुरू हो गया है। बसीर अली (Baseer Ali) और फरहाना भट्ट (Farahana Bhatt) के बीच इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि बसीर ने फरहाना का बिस्तर पूल में फेंक दिया। इसके साथ ही प्रोमो में नीलम गिरी (Neelam Giri) कहती दिखाई दे रही हैं कि जब सब अपनी राय दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? इसके जवाब में फरहाना कहती हैं, 'जवाब देने को कहा है फालतू बकवास करने को नहीं।' यह सुनकर नीलम रोती हुई तानिया के पास जाती हैं।
दूसरी तरफ बसीर अली फरहाना को तमीज में रहने के लिए कहते हैं। फरहाना को बसीर पर गुस्सा आ जाता है और दोनों एक-दूसरे को बातें सुनाने में लग जाते हैं। तभी बसीर अली फरहाना का बिस्तर उठाकर पानी में फेंक देते हैं। इसके जवाब में फरहाना कहती हैं 'तेरी कब्र खोद दूंगी'। यह प्रोमो देखकर पता चल रहा है कि दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होगा, जो घर का अगला मुद्दा है।
बता दें कि इससे पहले फरहाना की दोबारा एंट्री ने पूरे घर में अफरा-तफरी मचा दिया था और आते ही बसीर अली से वो भिड़ गई उनकी बहस जल्द ही एक तीखी लड़ाई में बदल गई। इस दौरान दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने और गालियां देने लगे। फरहाना ने बसीर को नीचा दिखाते हुए कहा, 'तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं, तुम मुझसे दूर रहो'। दरअसल, पहले भी फरहाना के आरोपों से गुस्साए बसीर ने उनसे दूर रहने के लिए कहा था और कहा, 'दूर हट, गटर… खाना खाके कूड़ेदान में रहो।'