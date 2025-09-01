Bigg Boss 19 में फरहाना भट्ट का बसीर अली फूटा गूस्सा, बोली- अभी तेरी कबर खोद दूंगी...

बता दें कि सामने आए प्रोमो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर नया झगड़ा शुरू हो गया है। बसीर अली (Baseer Ali) और फरहाना भट्ट (Farahana Bhatt) के बीच इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि बसीर ने फरहाना का बिस्तर पूल में फेंक दिया। इसके साथ ही प्रोमो में नीलम गिरी (Neelam Giri) कहती दिखाई दे रही हैं कि जब सब अपनी राय दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? इसके जवाब में फरहाना कहती हैं, 'जवाब देने को कहा है फालतू बकवास करने को नहीं।' यह सुनकर नीलम रोती हुई तानिया के पास जाती हैं।