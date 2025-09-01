Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

Bigg Boss 19 में फरहाना भट्ट का बसीर अली फूटा गूस्सा, बोली- अभी तेरी कबर खोद दूंगी…

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में रिश्तों की उलझनें और दुश्मनी बढ़ती ही जा रही है। फरहाना भट्ट का बसीर अली पर गुस्सा फूट पड़ा, और उन्होंने आपा खोते हुए नजर आ रही है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 01, 2025

Bigg Boss 19 में फरहाना भट्ट का बसीर अली फूटा गूस्सा, बोली- अभी तेरी कबर खोद दूंगी...
फरहाना भट्ट और बसीर अली(फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss 19: टीवी का मशहूर रियलिटी शो Bigg Boss 19 इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहा है। शो को शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है और यह दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गया है। बीते संडे को वीकेंड के वार में सलमान खान ने एक-एक कर घरवालों की क्लास लगाई, साथ ही मस्ती-मजाक भी किया। लेकिन वीकेंड के वार के बाद घर के अंदर की हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।

सामने आए प्रोमो में

बता दें कि सामने आए प्रोमो में देखा जा सकता है कि घर के अंदर नया झगड़ा शुरू हो गया है। बसीर अली (Baseer Ali) और फरहाना भट्ट (Farahana Bhatt) के बीच इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि बसीर ने फरहाना का बिस्तर पूल में फेंक दिया। इसके साथ ही प्रोमो में नीलम गिरी (Neelam Giri) कहती दिखाई दे रही हैं कि जब सब अपनी राय दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? इसके जवाब में फरहाना कहती हैं, 'जवाब देने को कहा है फालतू बकवास करने को नहीं।' यह सुनकर नीलम रोती हुई तानिया के पास जाती हैं।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19 की कैप्टन कुनिका ने छोड़ी कुर्सी, घर में मचा बवाल
TV न्यूज
Bigg Boss 19 की कैप्टन कुनिका ने छोड़ी कुर्सी, घर में मचा बवाल

अभी तेरी कबर खोद दूंगी…

दूसरी तरफ बसीर अली फरहाना को तमीज में रहने के लिए कहते हैं। फरहाना को बसीर पर गुस्सा आ जाता है और दोनों एक-दूसरे को बातें सुनाने में लग जाते हैं। तभी बसीर अली फरहाना का बिस्तर उठाकर पानी में फेंक देते हैं। इसके जवाब में फरहाना कहती हैं 'तेरी कब्र खोद दूंगी'। यह प्रोमो देखकर पता चल रहा है कि दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होगा, जो घर का अगला मुद्दा है।

पहले भी फरहाना के आरोपों से गुस्साए बसीर

बता दें कि इससे पहले फरहाना की दोबारा एंट्री ने पूरे घर में अफरा-तफरी मचा दिया था और आते ही बसीर अली से वो भिड़ गई उनकी बहस जल्द ही एक तीखी लड़ाई में बदल गई। इस दौरान दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने और गालियां देने लगे। फरहाना ने बसीर को नीचा दिखाते हुए कहा, 'तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं, तुम मुझसे दूर रहो'। दरअसल, पहले भी फरहाना के आरोपों से गुस्साए बसीर ने उनसे दूर रहने के लिए कहा था और कहा, 'दूर हट, गटर… खाना खाके कूड़ेदान में रहो।'

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bigg Boss 19 Latest News

Updated on:

01 Sept 2025 03:42 pm

Published on:

01 Sept 2025 03:35 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19 में फरहाना भट्ट का बसीर अली फूटा गूस्सा, बोली- अभी तेरी कबर खोद दूंगी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट