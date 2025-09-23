Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में बड़ा ट्विस्ट, इस कंटेस्टेंट ने पलट दी बाजी

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की शुरुआत से ही घर में जबरदस्त ड्रामा और तगड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। हर दिन नए-नए ट्विस्ट फैंस को हैरान कर रहे हैं। हाल ही में शो से नेहल चुदासमा को बाहर किया गया था, लेकिन असल में उन्हें सीक्रेट हाउस में भेजा गया, जहां से वो बाकी घरवालों पर नजर रख रही हैं। इसी बीच अब सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है, घर की सत्ता पूरी तरह पलट चुकी है और तान्या मित्तल ने महारानी की गद्दी संभाल ली है।