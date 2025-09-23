Ramleela 2025: साधु संतों के विरोध से पूनम पांडे का कटा पत्ता, रामलीला में नहीं निभा पाएंगी मंदोदरी का रोल

Ramleela 2025: दिल्ली का मशहूर लव कुश रामलीला, जो हर साल लाखों भक्तों को रामायण की कहानी से रूबरू कराता है, इस बार एक अनोखे विवाद में फंस गया। कहानी शुरू हुई जब बॉलीवुड की विवादों से भरी एक्ट्रेस पूनम पांडे (Poonam Pandey) को रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल ऑफर किया गया। लेकिन ये ऐलान आग की तरह फैल गया और साधु-संतों से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। इसका नतीजा ये निकला की, लव कुश रामलीला कमेटी को झुकना पड़ा और पूनम का मंदोदरी के रोल से पत्ता कट गया।