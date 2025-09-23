Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Ramleela 2025: साधु संतों के विरोध से पूनम पांडे का कटा पत्ता, रामलीला में नहीं निभा पाएंगी मंदोदरी का रोल

Poonam Pandey: पूनम पांडे अब नहीं निभा पाएंगी मंदोदरी का रोल। साधु-संतों के विरोध के बाद रामलीला से बाहर हुईं एक्ट्रेस।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 23, 2025

Poonam Pandey
पूनम पांडे की फोटो (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Ramleela 2025: दिल्ली का मशहूर लव कुश रामलीला, जो हर साल लाखों भक्तों को रामायण की कहानी से रूबरू कराता है, इस बार एक अनोखे विवाद में फंस गया। कहानी शुरू हुई जब बॉलीवुड की विवादों से भरी एक्ट्रेस पूनम पांडे (Poonam Pandey) को रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल ऑफर किया गया। लेकिन ये ऐलान आग की तरह फैल गया और साधु-संतों से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। इसका नतीजा ये निकला की, लव कुश रामलीला कमेटी को झुकना पड़ा और पूनम का मंदोदरी के रोल से पत्ता कट गया।

पूनम की एंट्री पर विवाद की एंट्री

पिछले दिनों जब लव कुश रामलीला कमेटी ने ऐलान किया कि पूनम पांडे (Poonam Pandey) रामलीला में मंदोदरी बनेंगी, तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। पूनम, जो अपनी बोल्ड इमेज और सोशल मीडिया स्टंट्स के लिए जानी जाती हैं, इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की।

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 9 दिन का व्रत रखूंगी और मंदोदरी के किरदार को पूरी शिद्दत से निभाऊंगी।

कमेटी का यू-टर्न

लव कुश कमेटी ने साफ कर दिया है कि पूनम पांडे (Poonam Pandey) अब रामलीला में मंदोदरी का रोल नहीं निभाएंगी। कमेटी का कहना है कि धार्मिक भावनाएं आहत न हों, इसलिए यह फैसला लिया गया। हालांकि उनकी इच्छा थी कि पूनम इस पॉजिटिव किरदार को करें, मगर रोक लगा दी गई है। उनसे लेटर के जरिए ये अनुरोध भी किया गया है कि वो यह रोल न करें।

वहीं विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि धर्म का मंच हमेशा मर्यादा का प्रतीक रहा है, जहां अश्लीलता की कोई जगह नहीं हो सकती। इसके पहले अयोध्या के साधु-संतों ने भी कमेटी से विरोध जताते हुए पूनम को रोल से हटाने की मांग की थी।

संबंधित विषय:

पूनम पांडेय

Updated on:

23 Sept 2025 05:43 pm

Published on:

23 Sept 2025 05:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ramleela 2025: साधु संतों के विरोध से पूनम पांडे का कटा पत्ता, रामलीला में नहीं निभा पाएंगी मंदोदरी का रोल

