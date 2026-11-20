पूनम पांडेय (जन्म: 11 मार्च 1991) एक अभिनेत्री व मॉडल हैं। 5 फीट 7 इंच की पूनम एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री है, जो वर्ष 2011 के लिए किंगफिशर कैलेंडर लड़कियों में से एक है। पूनम ने किंगफिशर कैलेंडर के लिए अपनी नग्न मुद्रा तस्वीर डाली। किसी काम की उपलब्धि नहीं बल्कि अपने ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें, ट्विटर पर डाले गए नग्न तस्वीरें की वजह से ही वो चर्चाओं में बने रहने के लिए जानी जाती हैं। विश्व कप क्रिकेट 2011 के दौरान, पूनम पांडे ने घोषणा की कि यदि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीतता है तो वह नग्न हो जायेंगी लकिन ऐसा हुआ नहीं। पूनम पांडे अपना वादा पूरा नहीं किया। विश्व कप क्रिकेट के तुरंत बाद, वह अर्द्ध नग्न तस्वीरें पोस्ट की और बताया कि इन तस्वीरों को भारतीय क्रिकेट टीम को प्रेरित करेगा। एक साक्षात्कार में पूनम पांडेय ने कहा कि उसे नग्नता में कोई अश्लीलता नहीं है और यह ग्लैमरस है।

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