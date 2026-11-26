Carbon Credit Model : इंदौर की तर्ज पर कार्बन क्रेडिट बेचकर हर साल मुनाफा कमाने के लिए नगर निगम भोपाल ने भी मॉडल तैयार कर लिया है। भोपाल नगर निगम ने इस मामले में केंद्रीय नगरीय विकास मंत्रालय से संपर्क कर केंद्र से अधिकृत क्रेडिट कंसल्टेंट नियुक्त करने का प्रस्ताव भेज दिया है। शहर के कचरा प्रबंधन, मीथेन उत्सर्जन रोकने, रीसायकल हब सहित कुल 6 मॉडल के आधार पर नगर निगम भोपाल ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का दावा किया है।