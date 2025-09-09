Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट Tanya Mittal का चौंकाने वाला खुलासा, इमोशनल ब्रेकडाउन की सच्चाई आई सामने

Bigg Boss 19: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने सालों बाद खुलासा किया है कि वह नहीं जीना चाहती थीं, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 09, 2025

Bigg Boss 19: Tanya Mittal Contestant
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट की रोने वाली तस्वीर (सोर्स: जिओ इंस्टाग्राम)

Bigg Boss 19: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ इन दिनों खूब चर्चा में है। इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। शो की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अपने अतीत के बारे में एक बड़ा खुलासा किया। तान्या ने बताया कि बचपन में उनके पिता उन्हें पीटते थे, जिसके कारण उन्होंने कभी-कभी आत्महत्या करने तक के बारे में सोचा था।

बता दें कुछ दिनों पहले ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss 19) के हाउस में कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के बीच झगड़ा हुआ था। इस दौरान तान्या ने कुनिका को काफी भला-बुरा कहा। इसके बाद तान्या की लोगों ने काफी आलोचना भी की।

अब बारी कुनिका सदानंद की थी, उन्होंने एक टास्क के दौरान तान्या मित्तल की मां पर निशाना साधा और उनकी परवरिश पर सवाल उठाए। तान्या अपनी मां का अपमान सह न सकी और फूट-फूटकर रोने लगीं।

रोते हुए तान्या ने क्या कहा?

रोते हुए तान्या ने कहा, “मेरी मां को किसी बहस में घसीटना सही नहीं है। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ सहा है। मेरे पिता मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते थे और मेरी मां मुझे बचा लेती थीं। आज मैं जिस मुकाम पर हूं, वहां तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे बिजनेस चलाने, साड़ी पहनने और जिंदगी में जो मैं करना चाहती हूं, वो करने की इजाजत पाना बहुत मुश्किल था।”

उन्होंने गौरव खन्ना से रोते हुए कहा, “मुझे अपने ही परिवार से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अगर मैं ऐसा न करती, तो 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो जाती। मेरे मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे और मैंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी।"

कुनिका ने तान्या के रोने को बताया ड्रामा

इस दौरान फरहाना और कुनिका सदानंद को छोड़कर घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट उन्हें सांत्वना देते दिखे। वहीं, कुनिका ने तान्या के रोने को ड्रामा बताया और कहा कि अगर तान्या की मां बिग बॉस हाउस में आएंगी तो वो उनसे भी परवरिश को लेकर सवाल करेंगी।

इसके बाद सभी घरवाले कुनिका को कठोर और चालाक बताते हुए उनकी आलोचना करते दिखाई दिए। उन्होंने कुनिका को इतना कठोर होने के लिए खरी-खरी बातें सुनाई। दर्शकों को भी कुनिका का रवैया पसंद नहीं आया, सोशल मीडिया पर वो इसकी आलोचना करते दिखाई दिए।

Updated on:

09 Sept 2025 04:21 pm

Published on:

09 Sept 2025 04:20 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट Tanya Mittal का चौंकाने वाला खुलासा, इमोशनल ब्रेकडाउन की सच्चाई आई सामने

