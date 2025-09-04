Bigg Boss 19 से चर्चा में आने वाले बलराज सिंह कौन हैं, Tanya Mittal से क्यों टूटा उनका रिश्ता?

Tanya Mittal: सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों गरमागरम लड़ाईयों और निजी खुलासों से सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही के एपिसोड में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अपने पिछले रिश्ते को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। वहीं, घर के बाहर यूट्यूबर बलराज सिंह ने तान्या का एक्स-बॉयफ्रेंड होने का दावा कर इस सीजन में एक नया मोड़ ला दिया है।
बता दें कि घर के अंदर, बासिर अली ने तान्या से उनके पिछले रिश्तों के बारे में पूछा, तान्या ने बताया कि उनके दो बॉयफ्रेंड थे लेकिन उन्होंने यह भी कबूल किया कि उन्हें प्यार में धोखा मिला है। दरअसल, बिना किसी का नाम लिए तान्या ने कहा, "मेरे एक्स ने मुझे धोखा दिया और मेरा फायदा उठाया।" उनका ये इमोशनल खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इससे पहले तान्या के एक्स-बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने उन्हें 'फेक' करार देते हुए पहले कहा था कि तान्या की सबसे बड़ी समस्या है संतुष्टि। वह लोगों को दोस्त बनाती हैं, अपनी बात कहकर संतुष्ट होती हैं और फिर उन्हें छोड़ देती हैं। ये बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इसके साथ ही अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि बलराज सिंह नाम के एक यूट्यूबर ने दावा किया है कि तान्या उन्हें डेट कर रही थीं। बलराज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि बलराज एक यूट्यूबर होने के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। उनके YouTube पर 82 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर और Instagram पर 26 लाख फॉलोअर्स हैं। बलराज अपने Instagram पर आध्यात्मिक कहानियां शेयर करते हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि 'बिग बॉस' के घर में बंद तान्या और बाहर बलराज में से कौन सच बोल रहा है और इस ब्रेकअप की असली कहानी क्या है।
अब दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या तान्या 'बिग बॉस' के घर में बलराज के आरोपों का जवाब देंगी और क्या ये ड्रामा शो में और भी मसालेदार मोड़ लाएगा। 'बिग बॉस 19' में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।