Bigg Boss 19 से चर्चा में आने वाले बलराज सिंह कौन हैं, Tanya Mittal से क्यों टूटा उनका रिश्ता?

बता दें कि घर के अंदर, बासिर अली ने तान्या से उनके पिछले रिश्तों के बारे में पूछा, तान्या ने बताया कि उनके दो बॉयफ्रेंड थे लेकिन उन्होंने यह भी कबूल किया कि उन्हें प्यार में धोखा मिला है। दरअसल, बिना किसी का नाम लिए तान्या ने कहा, "मेरे एक्स ने मुझे धोखा दिया और मेरा फायदा उठाया।" उनका ये इमोशनल खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इससे पहले तान्या के एक्स-बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने उन्हें 'फेक' करार देते हुए पहले कहा था कि तान्या की सबसे बड़ी समस्या है संतुष्टि। वह लोगों को दोस्त बनाती हैं, अपनी बात कहकर संतुष्ट होती हैं और फिर उन्हें छोड़ देती हैं। ये बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।