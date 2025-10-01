Bigg Boss 19 का देखिए ये वीडियो, एक ने कहा- ‘परवरिश पर तो मत ही जाओ नहीं तो…’

अशनूर कौर और फरहाना भट्ट की स्क्रीनशॉट ( फोटो सोर्स: कलर्स इंस्टाग्राम)
Bigg Boss 19: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। प्रोमो में दिखाया गया है कि कंटेस्टेंट अशनूर कौर और फरहाना भट्ट के बीच तीखी बहस होती है।
मेकर्स ने इस प्रोमो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें ‘बिग बॉस’ घरवालों को असेंबली हॉल में बुलाते हैं और फिर कप्तान फरहाना को एक खास जिम्मेदारी देते हैं। सभी कंटेस्टेंट्स की घर में टिके रहने की काबिलियत के हिसाब से रैंकिंग करना। इसी टास्क के दौरान माहौल गरमा जाता है और बहस शुरू हो जाती है।
कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के बारे में बात करते हुए फरहाना ने कहा, "जीके, अपने शब्दों को जुबान पर लाएं जो भी आप सोचते हों।"
फिर उन्होंने मृदुल के बारे में बात की और कहा, "मृदुल का इस घर में आने का मकसद है कुछ किए बगैर ही आगे बढ़ जाना।"
लेकिन जब उन्होंने अशनूर के बारे में अपनी राय दी, तो दोनों में तीखी बहस हो गई। फरहाना ने कहा, "अशनूर, तुम सबसे ज्यादा पाखंडी हो।"
इस पर अशनूर ने जवाब दिया, "पाखंडी आप हैं, मैं नहीं।"
फिर फरहाना कहती हैं, "मेरी परवरिश आपकी तरह नहीं है।" फिर गुस्से में अशनूर फरहाना को चेतावनी देते हुए कहती हैं, "परवरिश पर तो जाओ ही मत…"
इसके बाद फरहाना उन्हें नकली कहती हैं। इसके जवाब में अशनूर कहती हैं कि उन्हें पता है कि वो नकली नहीं हैं और वह अपने इस फैसले के साथ खड़ी हैं।
यह बहस कितनी आगे जाती है यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फरहाना जानबूझकर उनसे लड़ रही हैं ताकि शो से अशनूर कौर को बाहर किया जा सके। इस शो को सलमान खान होस्ट करते हैं।
बता दें कि 'बिग बॉस' के घर से आवेज दरबार बाहर हो गए। उन्हें सबसे कम वोट मिले। उनके शो से बाहर निकलने के बाद 'बिग बॉस' के घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी ही रह गए हैं।
