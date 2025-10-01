Cancer पीड़ित Hina Khan का वो सच जिसे अब तक नहीं जानते लोग

हिना खान (इमेज सोर्स:एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Hina Khan Birthday Special Story: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों ‘स्टेज 3 कैंसर’ से जंग लड़ रही हैं। उनकी हिम्मत और जज्बे से हर कोई प्रभावित है। लेकिन हिना की जिंदगी में ऐसे कई पहलू भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उन अनकही कहानियों और खास पलों को, जिन्होंने हिना खान को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार होते हैं जो अपने काम के साथ-साथ अपने जीवन की चुनौतियों से भी जूझते हैं। ऐसे में जब कोई सेलिब्रिटी बड़ी मुश्किल बीमारियों का सामना करते हुए भी अपने काम और फिटनेस को लेकर समर्पित रहती है, तो वह सभी के लिए प्रेरणा बन जाती है। भारतीय टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री हिना खान ने भी अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं।
हिना का नाम सिर्फ उनकी अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके मजबूत हौसले और फिटनेस के प्रति समर्पण के लिए भी जाना जाता है। जब वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, तब भी उन्होंने जिम और योगा से दूरी नहीं बनाई। उनका फिटनेस डेडिकेशन सचमुच लोगों को प्रेरणा देता है।
हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में हुआ था। शुरुआत में उनका सपना कोई एक्ट्रेस बनने का नहीं बल्कि पत्रकार बनने का था। जी हां, यही कारण था कि वह पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहती थीं। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्ट्रेस बना दिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं।
जब वह मुंबई तो उन्होंने टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के लिए ऑडिशन दिया और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। शो में अक्षरा सिंघानिया का किरदार निभाकर उन्होंने रातों-रात घर-घर में पहचान बना ली। उनकी सादगी, मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी ने उन्हें दर्शकों की फेवरेट बहू बना दिया और हिना टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं।
हिना खान ने इसके बाद भी कई टीवी शो और वेब सीरीज में काम किया। 'कसौटी जिंदगी की 2' में उन्होंने कोमोलिका का नेगेटिव रोल निभाया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके अलावा, हिना ने रियलिटी शो जैसे 'बिग बॉस 11' और 'खतरों के खिलाड़ी' में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने अभिनय और मेहनत से कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, इंडियन टेली अवार्ड्स और गोल्ड अवार्ड्स प्रमुख हैं। इन पुरस्कारों ने उनके करियर को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
लेकिन हिना खान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया, जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला, जो तीसरी स्टेज तक पहुंच चुका था। यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका थी, मगर हिना ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीमारी से लड़ते हुए भी अपनी सकारात्मकता और हिम्मत का परिचय दिया। कैंसर के इलाज के दौरान भी वे अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती रहीं। डॉक्टरों की सलाह और अपने दृढ़ संकल्प से वे नियमित रूप से योगा और जिम करती रहीं। इस दौरान उनकी यह लगन और मेहनत सबके लिए प्रेरणा बन गई।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग