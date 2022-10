‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अब कभी नहीं होगी दयाबेन की वापसी? शैलेश लोढ़ा की इस पोस्ट ने बताया सच!

टीवी दुनिया का मशहूर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पिछले 14 साल से लोगों को हंसा रहा है और आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। हालांकि फैंस अक्सर शो में दयाबेन को मिस करते दिखाई देते हैं। बीच में बर आई थी दयाबेन की शो में वापसी हो सकती है, लेकिन अब शैलेश लोढ़ा के पोस्ट ने सबको परेशान कर दिया है।

‘दयाबेन’ उर्फ दिशा वकानी (Disha Vakani) को शो छोड़े तीन साल हो चुके हैं, लेकिन दर्शक आज भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शो में कई ऐसे अवसर आए जब लगा कि दिशा शो में वापसी कर सकती हैं, पर ब ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि शो में अहम किरदार निभा चुके तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा ने दयाबेन के रोल के बारे में काफी कुछ कहा है।

