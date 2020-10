रात के अंधेरे में Delhi Girl ने किया दिल दहला देने वाला स्टंट, बेखौफ दौड़ाई बाइक, वीडियो हो गया वायरल

मुंबई। आपने अक्सर लड़कों को बाइक पर करतब ( Bike Stunt ) करते देखा होगा। कैसा लगेगा जब आप किसी लड़की को बाइक पर खतरनाक स्टंट करते देखें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल ( Viral Video ) हो रहा है, जिसमें एक लड़की बाइक पर ऐसे स्टंट करती दिख रही है कि हर कोई दांतों तले अंगुली दबा ले।

यह भी पढ़ें : एक्ट्रेस Malvi Malhotra पर जानलेवा हमला, 4 बार किया चाकू से वार, सीसीटीवी कैमरों से मिले सुराग

वीडियो को मिले लाखों व्यूज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यह लड़की बीच सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट कर रही है। बताया जाता है कि यह वीडियो दिल्ली का है और बाइक पर स्टंट करने वाली लड़की भी यहीं की है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं।

Dear girls,What’s stopping you from doing this? pic.twitter.com/EecvKqxbT3