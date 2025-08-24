Bigg Boss की ये Bold एक्ट्रेस बनीं दुल्हन? वायरल हो रही हैं ये तस्वीरें

Bigg Boss: बिग बॉस 17 से मशहूर हुई एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। तस्वीरों में आयशा दुल्हन के लिबास में सजी हुई हैं और उनके साथ एक मशहूर टीवी एक्टर भी नजर आ रहे हैं। क्या आयशा ने गुपचुप शादी कर ली है?
बता दें कि आयशा खान ने पीच कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ है और वह किसी मंडप में बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं। उनके साथ नजर आ रहे हैं मशहूर टीवी एक्टर करण वी ग्रोवर, जिन्होंने आयशा के लहंगे से मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर फैंस काफी उत्साहित हो गए और उन्हें बधाई देने लगे। लेकिन रुकिए! अगर आप सोच रहे हैं कि आयशा खान और करण वी ग्रोवर ने सच में शादी कर ली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हैं। दरअसल ये तस्वीरें आयशा और करण के नए शो "दिल को रफू कर ले" के सेट की हैं। इस शो में आयशा और करण लीड रोल में हैं और वे पति-पत्नी का किरदार निभाते नजर आएंगे।
आयशा ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा है कि उन्हें बिल्कुल ऐसा ही ब्राइडल लुक चाहिए। इससे जाहिर होता है कि आयशा जल्द ही शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं। दरअसल आयशा खान रियल लाइफ में दुल्हन नहीं बनी हैं, लेकिन उनके ब्राइडल लुक ने फैंस को खूब दीवाना बना दिया है। अब देखना ये है कि आयशा का ये नया शो दर्शकों को कितना पसंद आता है।