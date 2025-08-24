Bigg Boss की ये Bold एक्ट्रेस बनीं दुल्हन? वायरल हो रही हैं ये तस्वीरें

बता दें कि आयशा खान ने पीच कलर का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ है और वह किसी मंडप में बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं। उनके साथ नजर आ रहे हैं मशहूर टीवी एक्टर करण वी ग्रोवर, जिन्होंने आयशा के लहंगे से मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर फैंस काफी उत्साहित हो गए और उन्हें बधाई देने लगे। लेकिन रुकिए! अगर आप सोच रहे हैं कि आयशा खान और करण वी ग्रोवर ने सच में शादी कर ली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हैं। दरअसल ये तस्वीरें आयशा और करण के नए शो "दिल को रफू कर ले" के सेट की हैं। इस शो में आयशा और करण लीड रोल में हैं और वे पति-पत्नी का किरदार निभाते नजर आएंगे।