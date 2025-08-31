दिल तो बच्चा है जी! एल्विश ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो और माहिरा शर्मा एक बगीचे में हाथ में हाथ डाले घूमते नजर आ रहे है, और वीडियो में एल्विश, माहिरा को एक फूल भी देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि उनके बीच कुछ चल रहा है। तो बता दें कि ये वीडियो आने वाली फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के गाने 'दीवानियत' का था। वीडियो शेयर करते हुए एल्विश ने कैप्शन में लिखा, 'रोमांटिक रावसाहब', जिसने फैंस के बीच डेटिंग की अफवाहों को और हवा दे दी।