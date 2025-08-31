Patrika LogoSwitch to English

दिल तो बच्चा है जी! एल्विश ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

Famous Youtuber Elvish Yadav: एल्विश यादव ने आखिरकार अपनी डेटिंग की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है, और उनका जवाब थोड़ा मजाकिया बताया कि…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 31, 2025

दिल तो बच्चा है जी! एल्विश ने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
एल्विश यादव और माहिरा शर्मा (फोटो सोर्स: X)

Elvish on her dating rumours: 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने 'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा के साथ एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद दोनों की डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगीं। अब एल्विश ने खुद सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगाया है और रिश्ते का सच बताया है।

एल्विश ने अपने डेटिंग की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो और माहिरा शर्मा एक बगीचे में हाथ में हाथ डाले घूमते नजर आ रहे है, और वीडियो में एल्विश, माहिरा को एक फूल भी देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि उनके बीच कुछ चल रहा है। तो बता दें कि ये वीडियो आने वाली फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के गाने 'दीवानियत' का था। वीडियो शेयर करते हुए एल्विश ने कैप्शन में लिखा, 'रोमांटिक रावसाहब', जिसने फैंस के बीच डेटिंग की अफवाहों को और हवा दे दी।

अफवाहों पर विराम

लेकिन अब एल्विश ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि ये सिर्फ एक प्रमोशनल रील थी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'प्रमोशनल रील है गाइज, इतना सीरियस मत हुआ करो।' उन्होंने साफ किया कि ये वीडियो केवल फिल्म के प्रमोशन के लिए था और इसमें डेटिंग की अफवाहों का कोई आधार नहीं है।

एल्विश और माहिरा की रील

एल्विश और माहिरा की इस रील ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूजर ने लिखा, 'दिल तो बच्चा है जी…एल्विश और माहिरा की केमिस्ट्री कमाल की है!' तो वहीं ने मजाक में कहा कि 'रोमांटिक रावसाहब ने दिल तोड़ दिया!' हालांकि एल्विश के अफवाहों पर ब्रेक के बाद फैंस ने उनकी ईमानदारी की सराहना हो रही है। अब ये साफ हो गया है कि एल्विश यादव और माहिरा शर्मा सिर्फ दोस्त हैं और उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है।

Updated on:

31 Aug 2025 10:49 am

Published on:

31 Aug 2025 10:37 am

