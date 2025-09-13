Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

क्या Bigg Boss 19 में इस बार होगा डबल एविक्शन? आखिर कौन होगा अगला शिकार और किसका होगा सफर खत्म

Double Eviction in Bigg Boss 19 : 'बिग बॉस 19' के घर में अब डबल एविक्शन की तलवार लटक रही है, हर कोई ये जानने को बेताब है कि इस बार कौन होगा अगला शिकार और किसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि ये एविक्शन गेम में बड़ा उलटफेर ला सकता है। अब देखना ये है कि जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 13, 2025

Bigg Boss 19 Double Eviction
बिग बॉस 19 में डबल एलिमिनेशन (फोटो सोर्स: x)

Bigg Boss 19 Double Eviction: 'बिग बॉस 19' इन दिनों फैंस के बीच खूब धमाल मचा रहा है। इस शो को शुरू हुए सिर्फ तीन हफ्ते ही हुए हैं और इस बार का 'वीकेंड का वार एपिसोड' और भी दिल्चस्प होने वाला है। इस हफ्ते सलमान खान की जगह पर फराह खान शो को होस्ट करने वाली है, जिसके कई प्रोमो भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि फराह खान कई कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास भी लगाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा, इस हफ्ते शो में पहला एविक्शन भी देखने को मिलने वाला है।

Bigg Boss 19 में इस बार होगा डबल एविक्शन?

इस हफ्ते 'Bigg Boss 19' में घर से बेघर होने के लिए 4 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें मृदुल तिवारी , नतालिया, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर का नाम दर्ज है। अब खबर ये आ रही है कि इनमें से 2 कंटेस्टेंट्स सीधे घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसे में रियलिटी शो में तीसरे हफ्ते ही लोगों को पहला डबल एविक्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ये 2 कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक ,बॉलीवुड के शादीशुदा डायरेक्टर ने तोड़ा एक्ट्रेस दिल, करियर हुआ बर्बाद
बॉलीवुड
छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक ,बॉलीवुड के शादीशुदा डायरेक्टर ने तोड़ा एक्ट्रेस दिल, करियर हुआ बर्बाद
डबल एविक्शन का नाम (फोटो सोर्स: x)

कौन होगा अगला शिकार

खबरों के अनुसार, नगमा मिराजकर और नतालिया को कम वोट मिलने की वजह से शो से बाहर किया जा सकता है। दरअसल, नगमा मिराजकर के एविक्शन से अवेज दरबार को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड हैं और दोनों शो में साथ थे, और अवेज अपना गेम सही से नहीं खेल पा रहे, ऐसे में हो सकता है कि नगमा के जाने के बाद अवेज गेम में निखरकर सामने आएं।

नतालिया और नगमा का एलिमिनेशन

बता दें कि नतालिया और नगमा का एलिमिनेशन 'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' में दिखाया जा सकता है, जिसे फराह खान होस्ट करते हुए नजर आएंगी। इसके एक सेगमेंट को अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी होस्ट करेंगे। फराह खान ने हाल ही में 'वीकेंड का वार' शूट किया है, जिसमें उन्होंने नेहल से लेकर कुनिका सदानंद और बसीर अली को फटकार लगाई। इसका साथ ही उन्होंने अमाल मलिक को भी फटकारा और कहा कि जब उनकी गलती नहीं थी, तो फिर फालतू में नेहल को बार-बार सॉरी क्यों बोल रहे थे।

2 कंटेस्टेंट्स के जाने के बाद

अब देखना यह है कि इन 2 कंटेस्टेंट्स के जाने के बाद 'बिग बॉस 19' के घर में क्या नए ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। क्या अवेज दरबार, नगमा के जाने के बाद अपना गेम सुधार पाएंगे? और क्या मृदुल तिवारी, नतालिया के बिना शो में टिक पाएंगे? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Sept 2025 11:23 am

Hindi News / Entertainment / TV News / क्या Bigg Boss 19 में इस बार होगा डबल एविक्शन? आखिर कौन होगा अगला शिकार और किसका होगा सफर खत्म

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.