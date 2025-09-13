क्या Bigg Boss 19 में इस बार होगा डबल एविक्शन? आखिर कौन होगा अगला शिकार और किसका होगा सफर खत्म

Bigg Boss 19 Double Eviction: 'बिग बॉस 19' इन दिनों फैंस के बीच खूब धमाल मचा रहा है। इस शो को शुरू हुए सिर्फ तीन हफ्ते ही हुए हैं और इस बार का 'वीकेंड का वार एपिसोड' और भी दिल्चस्प होने वाला है। इस हफ्ते सलमान खान की जगह पर फराह खान शो को होस्ट करने वाली है, जिसके कई प्रोमो भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि फराह खान कई कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास भी लगाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा, इस हफ्ते शो में पहला एविक्शन भी देखने को मिलने वाला है।