क्या Bigg Boss 19 में इस बार होगा डबल एविक्शन? आखिर कौन होगा अगला शिकार और किसका होगा सफर खत्म

Bigg Boss 19 Double Eviction: 'बिग बॉस 19' इन दिनों फैंस के बीच खूब धमाल मचा रहा है। इस शो को शुरू हुए सिर्फ तीन हफ्ते ही हुए हैं और इस बार का 'वीकेंड का वार एपिसोड' और भी दिल्चस्प होने वाला है। इस हफ्ते सलमान खान की जगह पर फराह खान शो को होस्ट करने वाली है, जिसके कई प्रोमो भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि फराह खान कई कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास भी लगाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा, इस हफ्ते शो में पहला एविक्शन भी देखने को मिलने वाला है।
इस हफ्ते 'Bigg Boss 19' में घर से बेघर होने के लिए 4 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें मृदुल तिवारी , नतालिया, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर का नाम दर्ज है। अब खबर ये आ रही है कि इनमें से 2 कंटेस्टेंट्स सीधे घर से बेघर हो जाएंगे। ऐसे में रियलिटी शो में तीसरे हफ्ते ही लोगों को पहला डबल एविक्शन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ये 2 कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हो सकते हैं।
खबरों के अनुसार, नगमा मिराजकर और नतालिया को कम वोट मिलने की वजह से शो से बाहर किया जा सकता है। दरअसल, नगमा मिराजकर के एविक्शन से अवेज दरबार को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड हैं और दोनों शो में साथ थे, और अवेज अपना गेम सही से नहीं खेल पा रहे, ऐसे में हो सकता है कि नगमा के जाने के बाद अवेज गेम में निखरकर सामने आएं।
बता दें कि नतालिया और नगमा का एलिमिनेशन 'बिग बॉस 19' में इस 'वीकेंड का वार' में दिखाया जा सकता है, जिसे फराह खान होस्ट करते हुए नजर आएंगी। इसके एक सेगमेंट को अक्षय कुमार और अरशद वारसी भी होस्ट करेंगे। फराह खान ने हाल ही में 'वीकेंड का वार' शूट किया है, जिसमें उन्होंने नेहल से लेकर कुनिका सदानंद और बसीर अली को फटकार लगाई। इसका साथ ही उन्होंने अमाल मलिक को भी फटकारा और कहा कि जब उनकी गलती नहीं थी, तो फिर फालतू में नेहल को बार-बार सॉरी क्यों बोल रहे थे।
अब देखना यह है कि इन 2 कंटेस्टेंट्स के जाने के बाद 'बिग बॉस 19' के घर में क्या नए ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। क्या अवेज दरबार, नगमा के जाने के बाद अपना गेम सुधार पाएंगे? और क्या मृदुल तिवारी, नतालिया के बिना शो में टिक पाएंगे? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा।