Bigg Boss 19 के एविक्शन पर एल्विश ने उठाया सवाल ,कहा- ये अनफेयर है भाई... वीडियो वायरल

यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा कि 'अवेज का बाहर होना गलत है। गौहर ने उन्हें गाइड करने के लिए बुलाया था, ले जाने के लिए नहीं। उन्होंने जो सलाह दी वो दिशा देने वाली थी, और अवेज अच्छा खेल रहे थे , इसलिए उन्हें आगे तक बने रहना चाहिए था, मुझे तो आवेज का बिग बॉस 19 से निकलना अनफेयर लग रहा है भाई' एल्विश का ये वीडियो अवेज के फैंस के बीच काफी समर्थन पा रहा है और फैंस इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं।