Bigg Boss 19 के एविक्शन पर एल्विश ने उठाया सवाल ,कहा- ये अनफेयर है भाई... वीडियो वायरल

एल्विश यादव (सोर्स: X)
Bigg Boss 19 Eviction: बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में हुए नए ट्विस्ट ने इस रिऐलिटी शो के फैंस को फिर से चौंका दिया है। इस वीकेंड अवेज दरबार का एविक्शन देखने को मिला, जिसे कई फैंस और कुछ टीवी पर्सनैलिटीज ने इसे अनफेयर बताया है। खासकर बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल, एल्विश का आवेज के सपोर्ट में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है।
यूट्यूबर एल्विश यादव ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा कि 'अवेज का बाहर होना गलत है। गौहर ने उन्हें गाइड करने के लिए बुलाया था, ले जाने के लिए नहीं। उन्होंने जो सलाह दी वो दिशा देने वाली थी, और अवेज अच्छा खेल रहे थे , इसलिए उन्हें आगे तक बने रहना चाहिए था, मुझे तो आवेज का बिग बॉस 19 से निकलना अनफेयर लग रहा है भाई' एल्विश का ये वीडियो अवेज के फैंस के बीच काफी समर्थन पा रहा है और फैंस इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं।
बता दें कि इस मामले को और दिलचस्प बनाने वाला बात ये है कि आवेज की फैन फॉलोइंग लगभग 30 मिलियन बताई जा रही थी, इसके बावजूद उनका घर से निकलना फैंस के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। इससे पहले बिग बॉस 19 से नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसजेक भी एविक्ट हो चुकी हैं, जिससे अब घर की कंटेस्टेंट्स की संख्या कम होकर सिर्फ 14 रह गई है।
एल्विश यादव के इस वीडियो को देख फैंस बिग बॉस पर नराजगी जता रहे है। साथ ही कंटेस्टेंट्स और सोशल मीडिया क्रिटिक्स इस फैसले पर अलग-अलग मत रख रहे हैं, जिससे शो की बहसें और भी तेज होती दिख रही हैं। आगे आने वाले एपिसोड में क्या नए मोड़ आएंगे और क्या अवेज के सपोर्ट में और आवाजें उठेंगी, ये जानना फैंस के दिलचस्प होने वाला है।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग