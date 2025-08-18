ताबड़तोड़ फायरिंग पर Elvish Yadav ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं और मेरा परिवार…

एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "मैं आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार सुरक्षित हैं। आप सभी की चिंता और विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सभी का शुक्रिया।" बता दें कि एल्विश यादव से पहले उनके पिता राम अवतार यादव ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बताया था कि रविवार की सुबह साढ़े पांच बजे जब उनका परिवार सो रहा था, तो अचानक जोर-जोर से ताबड़तोड़ आवाजें आईं। उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थे, लेकिन स्टाफ के कुछ मेंबर मौजूद थे।