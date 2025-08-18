ताबड़तोड़ फायरिंग पर Elvish Yadav ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं और मेरा परिवार…

Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर 17 अगस्त की सुबह हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एल्विश ने इस मामले पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो उनके लिए चिंतित थे।
एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "मैं आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार सुरक्षित हैं। आप सभी की चिंता और विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सभी का शुक्रिया।" बता दें कि एल्विश यादव से पहले उनके पिता राम अवतार यादव ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बताया था कि रविवार की सुबह साढ़े पांच बजे जब उनका परिवार सो रहा था, तो अचानक जोर-जोर से ताबड़तोड़ आवाजें आईं। उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थे, लेकिन स्टाफ के कुछ मेंबर मौजूद थे।
एल्विश यादव के घर पर जब फायरिंग हुई, तब वह गुरुग्राम स्थित अपने घर पर नहीं थे। वह काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार तीन नकाबपोश नजर आ रहे हैं। एक बाइक पर था तो दो धड़ाधड़ फायरिंग करते रहे।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा था कि यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर तीन मास्क लगाए अज्ञात शख्स ने फायरिंग की। ये घटना गुरुग्राम सेक्टर 57 की सुबह साढ़े पांच बजे की है। जहां दर्जन भर से भी ज्यादा गोलियां दागी गई। हालांकि उस वक्त एल्विश घर पर नहीं थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।