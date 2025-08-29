बर्तन धोने से लेकर TV का सबसे महंगाी स्टार बनने तक, इस एक्ट्रेस की कहानी है बेहद खास

अपने सफर को याद करते हुए स्मृति ने एक पॉडकास्ट में बताया कि, "मैं आज जो कुछ भी हूं, अपनी किस्मत की वजह से हूं। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जो आर्थिक रूप से कमजोर था, जहां लोग सफलता के बारे में सोचते भी नहीं थे।" इसके साथ ही नीलेश मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट में स्मृति ने बताया कि कैसे उनके माता-पिता की शादी में बहुत मुश्किलें आई और आखिरकार वो अलग हो गए। "मुझे पता है कि उनके लिए सिर्फ 100 रुपये में जीवन यापन करना और हम सबका ख्याल रखना कितना मुश्किल था। मेरे पिताजी आर्मी क्लब के बाहर किताबें बेचते थे। मैं उनके साथ बैठती थी, और मेरी मां अलग-अलग घरों में मसाले बेचती थीं। मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, जबकि मेरी मां ग्रेजुएट थीं, इसलिए शायद उन दोनों के बीच मतभेद भी रहे होंगे।"