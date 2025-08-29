बर्तन धोने से लेकर TV का सबसे महंगाी स्टार बनने तक, इस एक्ट्रेस की कहानी है बेहद खास

TV star: स्मृति ईरानी आज एक जाना-माना नाम हैं। 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी विरानी के किरदार से उन्होंने घर-घर में पहचान बनाई। लेकिन उनकी ये सफलता आसानी से नहीं मिली। एक समय था जब स्मृति सड़कों पर कॉस्मेटिक्स बेचती थीं, लेकिन उन्हें हमेशा विश्वास था कि वो जो ठान लेंगी, वो हासिल करके रहेंगी।
अपने सफर को याद करते हुए स्मृति ने एक पॉडकास्ट में बताया कि, "मैं आज जो कुछ भी हूं, अपनी किस्मत की वजह से हूं। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जो आर्थिक रूप से कमजोर था, जहां लोग सफलता के बारे में सोचते भी नहीं थे।" इसके साथ ही नीलेश मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट में स्मृति ने बताया कि कैसे उनके माता-पिता की शादी में बहुत मुश्किलें आई और आखिरकार वो अलग हो गए। "मुझे पता है कि उनके लिए सिर्फ 100 रुपये में जीवन यापन करना और हम सबका ख्याल रखना कितना मुश्किल था। मेरे पिताजी आर्मी क्लब के बाहर किताबें बेचते थे। मैं उनके साथ बैठती थी, और मेरी मां अलग-अलग घरों में मसाले बेचती थीं। मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, जबकि मेरी मां ग्रेजुएट थीं, इसलिए शायद उन दोनों के बीच मतभेद भी रहे होंगे।"
इससे पहले उन्होंने मिस इंडिया पेजेंट में भी भाग लिया था और टॉप 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाई थी। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार से 1 लाख रुपये उधार लिए थे। पेजेंट के बाद उन्होंने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के रूप में काम करने की कोशिश की, लेकिन 'पर्सनालिटी न होने' के कारण इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। स्मृति ने आगे बताया कि "कुछ लोगों ने मुझे मेरे लुक्स के लिए जज किया, कुछ ने कहा कि मेरा रंग गहरा है, कुछ ने कहा कि मैं कमजोर दिखती हूं। मैं उस समय बहुत पतली थी, और ये एक समस्या थी, इसलिए मुझे कई मौकों पर रिजेक्ट कर दिया गया।"
इसके बाद फिर "मैं मॉडलिंग की दुनिया में नहीं आई, मेरे पास बहुत सफल होने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। मैं मिस इंडिया प्रतियोगिता में इसलिए आई थी क्योंकि वहां बोलने का भी मौका मिलता था। यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं था, बल्कि खुद को पेश करने के बारे में भी था। मेरे दिमाग में ये था कि अगर वो मुझसे कोई सवाल पूछेंगे, तो मैं उसका इतना अच्छा जवाब दूंगी कि मैं वो ताज जीत जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी।"
दरअसल स्मृति ईरानी की किस्मत तब बदली जब उन्हें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी विरानी का रोल मिला। यह शो 2000 में शुरू हुआ और रिलीज के तीन महीने के अंदर ही टीआरपी चार्ट में टॉप पर आ गया, जिससे स्मृति घर-घर में पहचानी जाने लगीं। साथ ही एकता कपूर ने उन्हें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के लिए 1800 रुपये प्रतिदिन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था।
वो 12 घंटे काम करती थीं, बर्तन और फर्श साफ करती थीं, और महीने में थोड़ा ही कमा पाती थीं। शो में काम करने के दौरान ही स्मृति ने शादी भी कर ली। स्मृति ने बताया कि उस समय उनके पास पैसे नहीं थे, और वो होम लोन लेने की सोच रही थीं। शो के लिए साइन करने के बारे में स्मृति ने बताया कि जब वो किसी और के बहन का रोल निभाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थीं, तो उन्हें एकता कपूर ने रोक लिया था, क्योंकि वो उनका निजी मामला था।
इसके साथ ही स्मृति ने 8 सालों तक भारतीय टेलीविजन पर राज किया। इस दौरान उन्होंने जुबिन ईरानी से शादी की और दो बच्चों की मां बनीं। 2011 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कई अन्य मंत्रालयों में मंत्री के रूप में काम किया और अब 2025 में 25 साल बाद, स्मृति ईरानी एक बार फिर भारतीय टेलीविजन पर स्मृति ईरानी के रूप में लौटीं और उन्हें पहले जैसा ही प्यार मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज वो भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस हैं। वो प्रति एपिसोड 14 लाख से भी ज्यादा रुपये कमाती हैं।