‘नागिन’ फेम एक्ट्रेस ने टीवी इंडस्ट्री से क्यों बनाई दूरी? अब जाकर सामने आई वजह

TV News: घर-घर में मशहूर हुईं 'नागिन’ फेम एक्ट्रेस सुरभि चंदना का लेटेस्ट वीडियो पोस्ट सामने आया है, जिसमें बताया कि आखिर किस वजह से उन्होंने टीवी की दुनिया से अब तक दूरी बनाई थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 15, 2025

TV Actress Surbhi Chandna

'नागिन’ फेम एक्ट्रेस सुरभि चंदना (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

TV Actress Surbhi Chandna: घर-घर में ‘नागिन’ बनकर पहचान बनाने वाली सुरभि चंदना लंबे समय से टीवी स्क्रीन से गायब थीं। फैंस लगातार यही सवाल कर रहे थे कि आखिर सुरभि आप कहां हैं? अब एक्ट्रेस का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसने इस रहस्य से पर्दा हटा दिया है। सुरभि ने खुद बताया कि क्यों उन्होंने टीवी की चकाचौंध से दूरी बनाई।

डर के कारण खुद से ये सवाल करती थी कि…

शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि वे इतने दिनों से टीवी की दुनिया से क्यों दूर थीं। उन्होंने लिखा- “टेलीविजन के सेट से लेकर थिएटर की रौशनी तक… मैं हमेशा से ही रंगमंच (थियेटर) से आकर्षित रही हूं। जब भी मैं कोई नाटक देखती हूं, तो पूरी रोमांचित हो जाती हूं और खुद से सवाल करता हूं कि क्या मैं एक एक्टर के रूप में कभी अपने डर का सामना कर पाउंगी। टीवी से दूरी बनाने पर कई लोगों ने इस कदम पर सवाल उठाए, लेकिन यह मेरे अभिनय के प्रति जुनून और कला को निखारने की दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति जैसा लगा! मैंने खुद को यही करते हुए देखा था और अब यह हो रहा है। अब मैं इस कला की दुनिया में कदम रख रही हूं, जहां कुछ भी कट या दोबारा नहीं किया जा सकता है। इसमें हर पल और भावनाएं लाइव चलती हैं और कहानियां मंच पर जीवित रहती हैं।”

अभिनेत्री ने थिएटर में अपने पहले नाटक के बारे में बताते हुए आगे लिखा, "मेरा पहला नाटक थिएटर की इस नई यात्रा की शुरुआत है। आप सब इसे जरूर देखें। मेरी प्यारी विजयलक्ष्मी को धन्यवाद, जिनसे मुझे ये प्यारे लोग मिले, हमारे निर्देशक और मेरे मेंटर आदित्य, जो मेरी सभी रिहर्सल में मेरी मदद करते रहे हैं; और हमारी प्रोड्यूसर प्रेरणा सिंह, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं ये सब कर सकती हूं।

इसके बाद अभिनेत्री ने पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "मुझे लोगों ने चेताया था कि एक वक्त के बाद सब नशा बन सकता है, और अब लगता है मैं अगले नाटक के लिए तैयार हूं।"

एक्टिंग के दम पर बनाई पहचान

टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना छोटे पर्दे की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में “तारक मेहता का उल्टा चश्मा” से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान स्टार प्लस के सुपरहिट शो ‘इश्कबाज’ में अनिका के किरदार से मिली। इसके बाद उन्होंने ‘संजिवनी 2’ और ‘नागिन 5’ में भी दमदार भूमिकाएं निभाईं। सुरभि अपनी नैचुरल एक्टिंग, बेहतरीन एक्सप्रेशन और फुल-ऑफ-एनर्जी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं।

सुरभि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी स्टाइल, स्माइल और चुलबुली पर्सनैलिटी फैंस को हमेशा पसंद आती है।

