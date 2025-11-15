‘नागिन’ फेम एक्ट्रेस ने टीवी इंडस्ट्री से क्यों बनाई दूरी? अब जाकर सामने आई वजह

शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया कि वे इतने दिनों से टीवी की दुनिया से क्यों दूर थीं। उन्होंने लिखा- “टेलीविजन के सेट से लेकर थिएटर की रौशनी तक… मैं हमेशा से ही रंगमंच (थियेटर) से आकर्षित रही हूं। जब भी मैं कोई नाटक देखती हूं, तो पूरी रोमांचित हो जाती हूं और खुद से सवाल करता हूं कि क्या मैं एक एक्टर के रूप में कभी अपने डर का सामना कर पाउंगी। टीवी से दूरी बनाने पर कई लोगों ने इस कदम पर सवाल उठाए, लेकिन यह मेरे अभिनय के प्रति जुनून और कला को निखारने की दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति जैसा लगा! मैंने खुद को यही करते हुए देखा था और अब यह हो रहा है। अब मैं इस कला की दुनिया में कदम रख रही हूं, जहां कुछ भी कट या दोबारा नहीं किया जा सकता है। इसमें हर पल और भावनाएं लाइव चलती हैं और कहानियां मंच पर जीवित रहती हैं।”