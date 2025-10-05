Hina Khan का कैंसर पर छलका दर्द, बताया कैसा हो जाता है हाल, बोलीं- इस बीमारी में…

हिना खान ने कैंसर पर की बात
Hina Khan Cancer: टीवी की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हिना खान कैंसर से जंग जीत चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर वह कैंसर को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उनका अपनी कैंसर से लड़ाई को लेकर दर्द छलका है और उन्होंने बताया है कि कैसे इसमें आपको खुद को मजबूत रखना पड़ता है और लोगों के अंदर इसे लेकर गलत धारणा हैं जिसे बदलना बहुत जरूरी है। हिना खान इस दौरान थोड़ी इमोशनल भी हुई और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर उनके फैंस भी खुश हो गए।
हिना खान ने ANI से खास बातचीत की। इस दौरान हिना ने कहा, 'यह एक टैबू है कि कैंसर के मरीज को घर पर बैठ जाना चाहिए। उसे कुछ नहीं करना चाहिए और उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। मगर यह सच नहीं है। कुछ दिन मुश्किल जरूर होते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है सेहत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप फिर से काम कर सकते हैं। आपके अंदर वो इच्छाशक्ति, वो ताकत और अपने परिवार का प्यार होना चाहिए। मैं हमेशा ये अपना काम करती रहूंगी। मेरा शरीर मेरा साथ दे"।
उन्होंने आगे कहा, "कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ते हुए आपकी मानसिक मजबूती सबसे जरूरी है। इसलिए, आपको मानसिक रूप से काफी मजबूत रहना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कैंसर कुछ नहीं है, तो हां ये कुछ नहीं है।"
इस इंटरव्यू में हिना ने फिल्मों, ओटीटी और टीवी शोज के बारे में भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई सीरियल हो, फिल्म हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म, दर्शक ही भगवान हैं। हिना का कहना है कि कलाकारों को वही बनाना चाहिए जो जनता को पसंद आए। उन्होंने कहा, "मैं जज करने वाली कोई नहीं होती।"
हिना खान के कैंसर पर ये शब्द उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हैं, जो किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अब हिना खान खुद कैंसर को मात देकर लोगों को जागरुक कर रही हैं। वहीं, हिना खान ने अब ये साबित कर दिया है कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हौसला और परिवार का साथ हो तो हर जंग जीती जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग