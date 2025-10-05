Hina Khan का कैंसर पर छलका दर्द, बताया कैसा हो जाता है हाल, बोलीं- इस बीमारी में…

हिना खान ने ANI से खास बातचीत की। इस दौरान हिना ने कहा, 'यह एक टैबू है कि कैंसर के मरीज को घर पर बैठ जाना चाहिए। उसे कुछ नहीं करना चाहिए और उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। मगर यह सच नहीं है। कुछ दिन मुश्किल जरूर होते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है सेहत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप फिर से काम कर सकते हैं। आपके अंदर वो इच्छाशक्ति, वो ताकत और अपने परिवार का प्यार होना चाहिए। मैं हमेशा ये अपना काम करती रहूंगी। मेरा शरीर मेरा साथ दे"।