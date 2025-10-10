करवा चौथ पर मेहंदी संग हिना खान ने पति से किया प्यार का इजहार, पोस्ट वायरल

हिना खान और पति रॉकी (सोर्स: X)
Hina Khan First Karva: बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कपल्स से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात करवा चौथ के दिन सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा छा जाती है। इस बार टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट करते हुए कुछ खास पलों की झलक अपने इंस्टाग्राम पर साझा की, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
दरअसल, हिना की पोस्ट में वे शॉर्ट हेयर और चश्मा पहने सोफे पर बैठी दिखाई दे रही हैं और अपना मेहंदी से सजे हाथ को दिखा रही हैं। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि 'पहला हमेशा स्पेशल होता है' और साथ में करवा चौथ वाइब्स के हैशटैग भी लगाए। साथ ही एक और फोटो है जिसमें में रॉकी ने अपनी और हिना की जोड़ियों का खास तुक बनाया और उन्होंने HIRO (Hina + Rocky) और शादी की डेट 4.6.2025 को मेहंदी में लिखा हुआ दिखाया, जो रिश्ते की खूबसूरती और पर्सनल टच को दिखा रहा है।
बता दें कि कई फॉलोवर्स ने हिना के मेहंदी डिजाइन और सिंपल मगर स्टाइलिश लुक की तारीफ की, तो कुछ ने दुल्हन के पहले करवा चौथ को यादगार बनाने की बधाई दी। याद रहे कि करवा चौथ पर लोग गूगल पर हमेशा पूछते हैं, क्या खाएं, क्या नहीं, पूजा की सामग्री क्या-क्या चाहिए, और कौन से मेहंदी डिजाइन ट्रेंड कर रहे हैं। मगर जब सेलिब्रिटीज इवेंट मनाते हैं तो वे नए-नए स्टाइल और आइडिया फैंस के लिए पेश करते हैं, जैसे हिना ने अभी किया है, और हिना खान मुस्लिम धर्म में मानती हैं मगर वो फिर भी खुशी और लगन के साथ अपने पति के साथ करवा चौथ मना रही हैं।
इसके पहले हिना ने एक मजेदार रील भी शेयर की थी, जिसमें वे अपनी टीम के साथ मेकअप रूम में बैठकर ट्रेंडिंग सॉन्ग 'दीवाने तो दीवाने हैं' पर लिप-सिंक करती दिखीं। वीडियो में उनकी टीम की मस्ती और एनर्जी साफ झलक रही थी, और कैप्शन में हिना ने भी अपनी टीम की पागलपन भरी बॉन्डिंग का जिक्र किया है। बता दें कि हिना के करवा चौथ पोस्ट ने सेलिब्रिटीज के पारंपरिक उत्सव में नए और व्यक्तिगत अंदाज को पेश किया है, जो फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग