करवा चौथ पर मेहंदी संग हिना खान ने पति से किया प्यार का इजहार, पोस्ट वायरल

बता दें कि कई फॉलोवर्स ने हिना के मेहंदी डिजाइन और सिंपल मगर स्टाइलिश लुक की तारीफ की, तो कुछ ने दुल्हन के पहले करवा चौथ को यादगार बनाने की बधाई दी। याद रहे कि करवा चौथ पर लोग गूगल पर हमेशा पूछते हैं, क्या खाएं, क्या नहीं, पूजा की सामग्री क्या-क्या चाहिए, और कौन से मेहंदी डिजाइन ट्रेंड कर रहे हैं। मगर जब सेलिब्रिटीज इवेंट मनाते हैं तो वे नए-नए स्टाइल और आइडिया फैंस के लिए पेश करते हैं, जैसे हिना ने अभी किया है, और हिना खान मुस्लिम धर्म में मानती हैं मगर वो फिर भी खुशी और लगन के साथ अपने पति के साथ करवा चौथ मना रही हैं।