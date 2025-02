Hina Khan अब डॉक्टर नहीं अल्लाह के भरोसे, मांगी दुआ, लोगों से की दान की अपील

Cancer patient Hina Khan

हिना खान ने अल्लाह से मांगी दुआ

Hina Khan Latest Post

इस बीच एक्ट्रेस ( Hina Khan ) ने एक और पोस्ट साझा किया है। जिसमें उन्होंने कैंसर पर मदद मांगते हुए लोगों से डोनेट करने की अपील की है।सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “सब्र… सचमुच अल्लाह धीरज वालों के साथ हैं (Sabra… Indeed Allah is with the patient)”