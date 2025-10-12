9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!

Horror Show: हॉरर-शो मतलब डर और रोमांच से भरे किस्से, जिनमें भूत-प्रेत और अलौकिक घटनाओं का कॉम्बो होता है। पहले टीवी पर 'आहट' और 'वो' जैसे शो देखने वालों की यादों में आज भी जिंदा हैं, जबकि आज की इस नई पीढ़ी में हॉरर‑कॉमेडी का चलन बढ़ गया है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 12, 2025

24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!

खौफनाक हॉरर शो (सोर्स: X)

Horror Show: हॉरर शो हमेशा से डर और रोमांच का ऐसा कॉम्बो रहा हैं जो फैंस को सस्पेंस और सनसनी से भर देता है। पहले टीवी पर 'आहट' और 'वो' जैसे शो देखकर घर के बड़े‑बूढ़े भी कांप उठते थे, जबकि आजकल ऑडियंस में हॉरर‑कॉमेडी का चलन बढ़ गया है। फिर भी कुछ पुराने शोज ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां समय के साथ भी डर बनाकर रखती हैं। ऐसा ही एक नाम है 2001 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ 'आप बीती'।

24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही डर का माहौल

दरअसल 'आप बीती' बी.आर. चोपड़ा की फिल्म्स का बनाया हुआ अनस्पेक्टेड हॉरर ड्रामा था, जिसका निर्देशन रवि चोपड़ा ने किया। ये सीरीज हर एपिसोड में अलग‑अलग भूतिया और खूनी घटनाओं को दिखाती थी, जिनमें आम जीवन अचानक भयावह मोड़ ले लेता था। शो में आयुष पांडे, अनंग देसाई, वाणी त्रिपाठी और निशिगंधा वाड जैसे स्टार ने अपनी प्रभावी अदाकारी से दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ी। बता दें कि अपनी सस्पेंस भरी कहानी और गहरे प्रोफाइल वाले किरदारों की कारण से ये शो उस दौर के दर्शकों में बेहद फेमस हुआ।

सबसे दिलचस्प बात ये है कि 'आप बीती' के नाम पर 1948 में भी एक फिल्म बनी थी, जिसे कुमार स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था। ये संकेत करता है कि ये नाम लंबे समय से कहानियों और किस्सों से जुड़ा रहा है। आज के ओटीटी‑युग में जहां पुराने और नए सिनेमा का खजाना ऑनलाइन उपलब्ध है, तो वहीं 'आप बीती' भी अब YouTube पर देखी जा सकती है। जो लोग उन पुराने भयावह पलों को फिर से महसूस करना चाहते हैं, वे शांति‑पूर्ण माहौल में ये शो देख कर नॉस्टैल्जिया और सस्पेंस दोनों का आनंद ले सकते हैं।

नॉस्टैल्जिया और सस्पेंस

अगर आप क्लासिक हॉरर पसंद करते हैं तो 'आप बीती' देख सकते है, ये न सिर्फ पुरानी यादें ताजा करेगा, बल्कि दिखाए गए किस्से आज भी डराने में कामयाब हैं। बच्चों के साथ ना देखें क्योंकि कुछ एपिसोड काफी डरावने और संवेदनशील विषयों पर बेस्ड हैं।

ये भी पढ़ें

सर्च: द नैना मर्डर केस देखने से पहले, देखें सिट्टी-पिट्टी गुम कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्रीज, इनमें मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस
OTT
70वां Filmfare Awards 2025 अहमदाबाद में फिल्मों और सितारों का बड़ा उत्सव रहा — Kiran Rao की Laapataa Ladies ने Best Film के साथ Best Director, Best Debut (Nitanshi Goel), Best Supporting Actor (Ravi Kishan), Best Supporting Actress (Chhaya Kadam), Best Music Album (Ram Sampath) और कई तकनीकी अवॉर्ड्स जीतकर शाम का केंद्री बिंदु बनी; अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने Best Actor (Male) साझा किया जबकि आलिया भट्ट को Jigra के लिए Best Actress से सम्मानित किया गया, राजकुमार राव को Srikanth के लिए Critics’ Best Actor और Pratibha Rannta को Critics’ चयन मिला; अरिजीत सिंह व मधुबंती बगची ने प्लेबैक सिंगिंग के शीर्ष सम्मान हासिल किए और दर्शकों को शाहरुख‑काजोल की रोमांटिक परफॉर्मेंस ने मंत्रमुग्ध कर दिया — साथ ही शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मंच पर दस्तक देकर माहौल में धमाल और नॉस्टैल्जिया दोनों भर दिए। अगर सर्च: द नैना मर्डर केस देखने से पहले, देखें सिट्टी-पिट्टी गुम कर देने वाली ये मर्डर मिस्ट्रीज, इनमें मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

31 Mar 2026 05:57 pm

Published on:

12 Oct 2025 12:16 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / 24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शाक्तिमान बने मुकेश खन्ना का टूटा सब्र का बांध, समय रैना को बोले- तू गधे पर बैठने लायक

Shaktimaan aka Mukesh Khanna scathing attack On Samay Raina said He should paraded around on donkey
TV न्यूज

भयानक एक्सीडेंट के बाद प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे अनुराग डोभाल, बोले- ‘जब लगे सब कुछ खत्म हो गया है’

Anurag Dobhal Visit Premanand Ji Maharaj
मनोरंजन

‘मैंने उसकी हर जरूरत पूरी की’, पति के साथ शादीशुदा जिंदगी पर वड़ा पाव गर्ल का बड़ा बयान आया सामने

Vada Pav Girl On Her Married Life
मनोरंजन

लक्ष्मण बने सुनील लहरी का युद्ध के हालातों पर बड़ा बयान, बोले- एक शख्स का ईगो और पूरी दुनिया मुसीबत में

Sunil Lahri big statement on donald trump after Middle East crisis said one man ego destroyed everything
TV न्यूज

‘मैं पूरी तरह से हिल गई हूं’, दूसरी बार कैंसर होने पर छलका दीपिका कक्कड़ का दर्द, बोलीं- मैं घबरा गई

Dipika Kakar Emotional On Cancer
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.