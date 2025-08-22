Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 में एंट्री से पहले इस फेमस एक्ट्रेस का हुआ तलाक, वकील बोलीं- अब कोई गुंजाइश नहीं…

Bigg Boss 19 Contestant Divorce: सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में एंट्री से पहले ही फेमस एक्ट्र्रेस हुनर हाली के तलाक की खबर आ गई है। उनकी वकील ने उनके पति और एक्ट्रेस के रिश्ते पर कई बातें बताई हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 22, 2025

Hunar Hali Divorce
हुनर हाली के इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Hunar Hali Divorce: टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली की शादीशुदा जिंदगी पिछले कुछ समय से सहीं नहीं चल रही हैं। खबर है कि वह अपने पति मयंक गांधी से तलाक ले रही हैं, जिसके चलते उन्होंने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनने से भी मना कर दिया है। उनका नाम 19वें सीजन में कंफर्म बताया जा रहा था अब उन्होंने शो में जाने से मना कर दिया है। हुनर की वकील, सना रईस खान ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि पति-पत्नी के रिश्ते में अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

हुनर हाली ले रहीं पति से तलाक (Hunar Hali Divorce)

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए बयान में हुनर की वकील सना रईस खान ने बताया, "हुनर हाली और उनके पति मयंक गांधी के बीच इतने गंभीर मतभेद हैं कि अब उनका एक साथ रह पाना नामुमकिन है। शादी इस मुकाम पर आ चुकी है, जहां कोई समझौता संभव ही नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि तलाक की कार्यवाही आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है।

हुनर हाली और मयंक गांधी ने तोड़ी अपनी 9 साल की शादी (Hunar Hali Mayank Gandhi)

बता दें, हुनर हाली और मयंक गांधी ने साल 2016 में शादी की थी, लेकिन लगभग 9 साल बाद कपल के रिश्ते में दरार आ गई है। दोनों के बीच किस वजह से झगड़े शुरू हुए, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हुनर के फैंस उनके तलाक की खबर सुनकर काफी हैरान और दुखी हैं।

बिग बॉस 19 का ठुकराया ऑफर

हुनर हाली के लिए यह समय काफी मुश्किल भरा है। उनकी 9 साल की शादी टूट रही हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह भावनात्मक रूप से काफी परेशान हैं। इसी वजह से उन्होंने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनने को मना किया है। 'बिग बॉस' एक ऐसा रियलिटी शो है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करनी पड़ती है, और हुनर इस समय अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं।

