Bigg Boss 19 में एंट्री से पहले इस फेमस एक्ट्रेस का हुआ तलाक, वकील बोलीं- अब कोई गुंजाइश नहीं…

Hunar Hali Divorce: टीवी एक्ट्रेस हुनर हाली की शादीशुदा जिंदगी पिछले कुछ समय से सहीं नहीं चल रही हैं। खबर है कि वह अपने पति मयंक गांधी से तलाक ले रही हैं, जिसके चलते उन्होंने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा बनने से भी मना कर दिया है। उनका नाम 19वें सीजन में कंफर्म बताया जा रहा था अब उन्होंने शो में जाने से मना कर दिया है। हुनर की वकील, सना रईस खान ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि पति-पत्नी के रिश्ते में अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है।