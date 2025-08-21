UP के इस खूंखार गैंगस्टर बनी फिल्म, Netflix ने रिलीज करने से किया मना, एक्टर ने बताई वजह

Tv Actor Manish Goel: टीवी शो 'अनुपमा' से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर मनीष गोयल इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वह यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की बायोपिक पर काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इसे रिलीज के लिए कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मनीष ने बताया कि नेटफ्लिक्स ने उनकी इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है।