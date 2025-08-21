UP के इस खूंखार गैंगस्टर बनी फिल्म, Netflix ने रिलीज करने से किया मना, एक्टर ने बताई वजह

Tv Actor Manish Goel: टीवी शो 'अनुपमा' से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर मनीष गोयल इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वह यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की बायोपिक पर काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इसे रिलीज के लिए कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मनीष ने बताया कि नेटफ्लिक्स ने उनकी इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है।
मनीष गोयल ने फिल्म में अपने रोल को लेकर बताया कि उन्होंने अपने इस बायोपिक के लिए जबरदस्त मेहनत की है। इंडिया फॉर्म्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “फिल्म के किरदार के लिए मैंने 11 किलो वजन बढ़ाया था, जो मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे अपनी कैलोरी इनटेक को छह गुना तक बढ़ाना पड़ा, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा था। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार मेरा वजन 10.5-10.7 किलो बढ़ा।"
मनीष ने बताया, “ये फिल्म विकास दुबे के जीवन पर आधारित है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके बारे में बहुत गहराई से रिसर्च की थी। हमें पता चला था कि वह रजनीगंधा खाते थे, तो मैंने ढाई साल तक, रजनीगंधा खाया। फिल्म को लेकर मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया।”
फिल्म को लेकर मनीष ने आगे कहा, “नेटफ्लिक्स ने फिल्म को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया है। नेटफ्लिक्स ने उनके प्रोड्यूसर से पूछा कि लीड रोल में एक टीवी एक्टर को क्यों लिया है। प्रोड्यूसर ने उनसे अनुरोध किया कि वे कम से कम फिल्म का ट्रेलर तो देख लें, लेकिन उन्होंने वह भी नहीं देखा। ऐसा सिर्फ नेटफ्लिक्स के साथ नहीं, बल्कि दो-तीन और प्लेटफॉर्म के साथ भी हुआ है।”