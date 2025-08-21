‘गंदे-गंदे मैसेज भेजे, होटल में बुलाया…’ इस एक्ट्रेस ने युवा नेता पर लगाए चौंकाने वाले आरोप

हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, रिनी ने उस नेता का नाम बार-बार पूछे जाने पर भी नहीं बताया। हालांकि, कहा जा रहा है कि जिस नेता की बात हो रही है, वह विधायक हैं। रिनी ने इस घटचा के बारे में 20 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए बताया था कि यह घटना तीन साल पहले शुरू हुई थी। जब वह सोशल मीडिया के जरिए उस नेता से जुड़ी थी। मुझे उस नेता ने आपत्तिजनक मैसेज भेजे। उसने मुझे एक लोकेशन पर बुलाया। जब मैंने उसे धमकाया तो मुझे आगे बढ़ने के लिए चैलेंज किया। उसने कहा कि हां जाओ, जाओ बता दो। मुझे किसी से कोई फर्क पड़ता।”