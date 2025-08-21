Patrika LogoSwitch to English

‘गंदे-गंदे मैसेज भेजे, होटल में बुलाया…’ इस एक्ट्रेस ने युवा नेता पर लगाए चौंकाने वाले आरोप

Malayalam Actress: फेमस एक्ट्रेस ने एक बड़ी पार्टी के नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वह उन्हें अश्लील मैसेज भेज रहा था और होटल में आने के लिए भी कहा था। साथ ही उन्होंने कई और चौकाने वाली बातें भी बताई हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 21, 2025

Malayalam Actress Rini Ann George
मलयालम एक्ट्रेस रिनी जॉर्ज की एक्स से ली गई तस्वीर

Malayalam Actress Rini Ann George Alleges Harassment: फिल्म इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर सामने आ रही हैं। मलयालम एक्ट्रेस और पत्रकार रिनी एन जॉर्ज ने एक बड़ा आरोप एक बड़े युव नेता पर लगाया है। उन्होंने बिना नाम बताए कहा कि एक बड़े राजनीतिक दल के युवा नेता उन्हें न सिर्फ आपत्तिजनक मैसेज भेजते थे बल्कि उन्होंने फाइव स्टार होटल में आने का ऑफर भी दिया था। जब एक्ट्रेस ने कहा कि वह उनकी शिकायत उनकी पार्टी तक ले जाएंगी तो उस नेता ने उन्हें खुली चुनौती दी और कहा कि ‘जाकर बता दें। अब ये मामला देखते-देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

रिनी एन जॉर्ज ने लगाए नेता पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप

रिनी एन जॉर्ज ने नेता पर इल्जाम तो कई लगाए, लेकिन ना उनका नाम और ना ही उनकी पार्टी का नाम सार्वजनिक किया, लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि इस घटना की जानकारी पार्टी नेतृत्व को दी गई थी साथ ही उन्होंने दावा किया कि ‘उस नेता के बुरे बर्ताव का शिकार कई नेताओं की पत्नियां और बेटियां भी हो चुकी हैं’।‘ अब रिनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

एक्ट्रेस रिनी ने नहीं बताया नेता का नाम

हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, रिनी ने उस नेता का नाम बार-बार पूछे जाने पर भी नहीं बताया। हालांकि, कहा जा रहा है कि जिस नेता की बात हो रही है, वह विधायक हैं। रिनी ने इस घटचा के बारे में 20 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए बताया था कि यह घटना तीन साल पहले शुरू हुई थी। जब वह सोशल मीडिया के जरिए उस नेता से जुड़ी थी। मुझे उस नेता ने आपत्तिजनक मैसेज भेजे। उसने मुझे एक लोकेशन पर बुलाया। जब मैंने उसे धमकाया तो मुझे आगे बढ़ने के लिए चैलेंज किया। उसने कहा कि हां जाओ, जाओ बता दो। मुझे किसी से कोई फर्क पड़ता।”

रिनी को मिलने नेता ने होटल बुलाया

रिनी आगे बताया कि उस नेता ने उन्हें आखिरी मैसेज फरवरी 2025 में भेजा था। उन्होंने कहा, “उस नेता ने एक बार कहा था कि चलो किसी फाइव स्टार होटल में कमरा बुक कर लेते हैं। तुम आ जाना’। मैंने तब उसे मना दिया था, कुछ समय तक तो वो शांत रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो फिर से यही सब हरकते करने लगा।”

एक्ट्रेस रिनी को नहीं बा न्याय व्यवस्था पर भरोसा

रिनी ने आगे दावा किया कि पार्टी के सीनियर लोगों से शिकायत करने के बावजूद उसपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया था। जब रिनी से पूछा गया कि क्या अब वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है और न्याय व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है।

Published on:

21 Aug 2025 03:16 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ‘गंदे-गंदे मैसेज भेजे, होटल में बुलाया…’ इस एक्ट्रेस ने युवा नेता पर लगाए चौंकाने वाले आरोप

