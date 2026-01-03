जिया शंकर ने किया रिलेशनशिप कन्फर्म! जानिए किसे कर रही हैं डेट?

Jiyaa Shankar BF Rumours: एक्ट्रेस और बिग बॉस OTT फेम जिया शंकर ने आखिरकार अपने रिश्ते को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में वह सड़कों पर एक शख्स का हाथ थामे नजर आईं, जिसके बाद फैंस के बीच सवालों की बाढ़ आ गई कि जिया किसे डेट कर रही हैं। लंबे समय से अभिषेक मल्हान के साथ उनकी सगाई की चर्चाएं उड़ रही थीं, लेकिन अब खुद जिया ने सच सामने लाते हुए, वीडियो स्टोरी शेयर किया है।