जिया शंकर ने किया रिलेशनशिप कन्फर्म! जानिए किसे कर रही हैं डेट?

Bigg Boss OTT फेम जिया शंकर किसे कर रही हैं (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Jiyaa Shankar BF Rumours: एक्ट्रेस और बिग बॉस OTT फेम जिया शंकर ने आखिरकार अपने रिश्ते को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में वह सड़कों पर एक शख्स का हाथ थामे नजर आईं, जिसके बाद फैंस के बीच सवालों की बाढ़ आ गई कि जिया किसे डेट कर रही हैं। लंबे समय से अभिषेक मल्हान के साथ उनकी सगाई की चर्चाएं उड़ रही थीं, लेकिन अब खुद जिया ने सच सामने लाते हुए, वीडियो स्टोरी शेयर किया है।
दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने एक मिस्ट्री मैन के साथ वीडियो शेयर की है। वह हाथ पकड़े हुए आगे-आगे चल रहा है और एक्ट्रेस उसके पीछे-पीछे। खास बात ये है कि वीडियो में एक दिल का इमोजी भी नजर आता है। ऐसे में नेटिजेंस का कहना है कि हो न हो ये एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड है। हालांकि पूरे वीडियो में कहीं भी मिस्ट्री मैन का चेहरा नहीं नजर आया।
बॉलीवु शादियां (Bollywood Shaadis') की एक रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि जिया शायद करण धनक को डेट कर रही हैं। करण अमेरिका में एक हुक्का पार्लर चलाते हैं और वेप व कैनेबिस से जुड़े लीगल बिजनेस में भी काम करते हैं। हालांकि जिया की तरफ से करण को डेट करने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
कुछ दिन पहले ही जिया ने अभिषेक संग सगाई अफवाह पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से साफ नकार दिया था। ये भी कहा था कि मैं उन्हें न ही डेट कर रही हूं और न ही कोई मैंने सगाई की है।
बता दें अभिषेक और जिया पहली बार बिग बॉस OTT 2 में मिले थे। शो के दौरान उनकी दोस्ती लोगों को काफी पसंद आई। इसके बाद दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो में भी साथ काम किया। शायद इसी वजह से फैंस और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें एक खास रिश्ते में देखने लगे।
