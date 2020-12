Karanvir Bohra की पत्नी तीजे सिद्धू ने तीसरी बेटी को दिया जन्म, एक्टर बोले- अगर लड़का होता तो...

नई दिल्ली: टीवी के पॉपुलर एक्टर करणवीर बोहरा एक बार फिर पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी तीजे सिद्धू ने बेटी को जन्म दिया है। इससे पहले भी करणवीर और तीजे की दो बेटियां हैं, जोकि ट्विंस हैं। ऐसे में अब वह तीन बेटियों के पिता बन गए हैं। इस खुशी के मौके पर उन्होंने एक वेबसाइट से बात की।

करणवीर ने कहा, 'हमारे घर में फिर से एक बार बेटी ने जन्म लिया है। हमने पहले ही ये तय कर लिया था कि बेटी हो चाहें बेटा, हम उसका बराबर स्वागत करेंगे। अगर लड़का होता तो हमारे परिवार में लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश होते, अब और क्योंकि ये लड़की है तो तीनों लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती हैं। मैं खुद को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूं। ओम नम: शिवाय।'

पहली बार Rakhi Sawant के पति रितेश आए सामने, बिग बॉस 14 में गई पत्नी का किया जमकर सपोर्ट!

The moment you want to share everything with the baby @bombaysunshine pic.twitter.com/p95dNaIU4O