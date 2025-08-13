KBC 17: शो के ‘स्वतंत्रता दिवस महा उत्सव स्पेशल’ एपिसोड के प्रोमो पर क्यों हो रहा है विवाद?

आपको बता दें कि "स्वतंत्रता दिवस महा उत्सव स्पेशल" एपिसोड अब कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है क्योंकि इसमें इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बिग बी को बताया, “पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था।” इसके साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी ने अमिताभ बच्चन को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी कहा, "ये एक नया भारत नई सोच के साथ है।" मगर सोशल मीडिया पर अब ये बहस छिड़ गई है कि इस तरह से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये तीनों महिलाएं ही अपनी-अपनी यूनिफार्म में शो में नज़र आ रही हैं। इसका भी जमकर विरोध हो रहा है।