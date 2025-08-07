Kaun Banega Crorepati 17: जानिये बिग बी ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के किस सीजन में बोली क्या टैगलाइन

Kaun Banega Crorepati 17: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन लेकर आ रहे हैं, जिसकी टैगलाइन है 'जहां अकल है वहां अकड़ है…'। ये एक ऐसा शो है जिसका बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भी लोग KBC के 17वें सीजन के लिए उत्साहित हैं। Kaun Banega Crorepati 17 की टैगलाइन "जहां अकल है वहां अकड़ है"… लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल sonytvofficial पर बीती 18 जुलाई को एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था,
'जहां अकल है वहां अकड़ है…'
"आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति 11 अगस्त से, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर।
वहीं अमिताभ बच्चन ने भी एक ब्लॉग पोस्ट किया और उसमें लिखा,
"मैं इस नए सफर को लेकर उत्साहित हूं और साथ ही घबराया हुआ भी हूं।" इसके साथ ही Big B ने लिखा,
"काम शुरू… सुबह जल्दी उठना, जल्दी काम शुरू… केबीसी के नए सीजन का पहला दिन… हमेशा की तरह घबराहट, कांपते घुटने और आशंका भी।"
इसके साथ ही उन्होंने एक और ब्लॉग पोस्ट किया,
कौन बनेगा करोड़पति अपने हर सीजन में एक नई सोच, नई उम्मीद के साथ दर्शकों से जुड़ता है। सवाल-जवाब, फॉर्मेट, लोगों की कहानियां, शो में हर बार कुछ न कुछ नया होता है, जैसे Kaun Banega Crorepati 17 की टैगलाइन है, 'जहां अकल है वहां अकड़ है…', वैसे ही KBC के हर सीजन में हर बार कोई टैगलाइन होती है। आज हम आपको कौन बनेगा करोड़पति के अब तक के सीजन की टैगलाइन्स के बारे में बताएंगे।
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1: "9 बज गए क्या?"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 2: "उम्मीद से दोगुना"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 3: "कुछ सवाल जिंदगी बदल सकते हैं"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 4: "कोई भी सवाल छोटा नहीं होता"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5: "कोई भी इंसान छोटा नहीं होता'
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 6: "सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक़ दिलाता है"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 7: "सीखना बंद तो जितना बंद"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 8: "यहां सिर्फ पैसे ही नहीं… यहां दिल भी कीट जाते हैं"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9: "जवाब देने का वक्त आ गया है"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 10: "कब तक रोकोगे"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11: "अड़े रहो"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12: "जो भी हो, सेटबैक का जवाब कमबैक से दो"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13: "जवाब आप ही हो"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14: "ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए पर पहले टटोल लीजिये"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15: "ऐसा दौर, नई सोच, नई चुनौतियों का समय"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16: "जिंदगी है, हर मोड़ पर सवाल पूछेगी, जवाब तो देना होगा"
कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17: "जहां अकल है वहां अकड़ है"
वहीं करोड़पति में अमिताभ बच्चन हर एपिसोड में कुछ न कुछ मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक, या काम की बात करते हैं। वो लोगों को सतर्क और सचेत रहने के लिए भी बोलते हैं। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स भी बताते रहते हैं। अब Kaun Banega Crorepati 17 में अपने ज्ञान के बलबूते कौन कितनी धनराशि जीतता है ये देखना रोमांचक होगा।