Kaun Banega Crorepati 17: जानिये बिग बी ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के किस सीजन में बोली क्या टैगलाइन

Kaun Banega Crorepati 17: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन लेकर आ रहे हैं, जिसकी टैगलाइन है 'जहां अकल है वहां अकड़ है…'। ये एक ऐसा शो है जिसका बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार भी लोग KBC के 17वें सीजन के लिए उत्साहित हैं। Kaun Banega Crorepati 17 की टैगलाइन "जहां अकल है वहां अकड़ है"… लोगों को बेहद पसंद आ रही है। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल sonytvofficial पर बीती 18 जुलाई को एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था,