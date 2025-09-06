Bigg Boss 19 के घर में पनपा प्यार, माहौल बना रोमांटिक, आवेज और नगमा की केमिस्ट्री देख फैंस हुए दीवाने

चाहे ये जोड़ी 'बिग बॉस 19' का सफर जारी रखे या ट्रॉफी जीते, उनकी शादी की तारीख बरकरार रहने की संभावना है। चूंकि शादी 26 दिसंबर को तय की गई है, इसलिए नगमा और आवेज के उदयपुर में इसी तारीख को शादी के बंधन में बंधने की उम्मीद है। इसी वजह से घर के बाकी सदस्य उन्हें 'मिया-बीवी' कहकर चिढ़ाने लगे थे। अब देखना ये है कि आवेज और नगमा का ये रिश्ता 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर निकलने के बाद क्या मोड़ लेता है। क्या दोनों जल्द शादी करेंगे या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।