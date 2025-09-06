Bigg Boss 19 के घर में पनपा प्यार, माहौल बना रोमांटिक, आवेज और नगमा की केमिस्ट्री देख फैंस हुए दीवाने

Aawaz and Nagma Chemistry In Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। इस बार शो में एक नया ड्रामा तब देखने को मिला जब एविक्शन के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट आवेज दरबार ने नगमा को प्रपोज कर दिया। दरअसल, आवेज को डर है कि वो 'वीकेंड का वार' एपिसोड में घर से बेघर हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने घुटनों पर बैठकर नगमा से अपने प्यार का इजहार कर दिया।
बता दें कि सोशल मीडिया पर आवेज और नगमा की शादी की खबरें और प्रपोज की वीडियो भी खूब वायरल हो रही हैं। ऐसे में आवेज का ये प्रपोजल दर्शकों के लिए और भी दिलचस्प हो गया है। आवेज ने घर के बाकी सदस्यों की मदद से नगमा को प्रपोज किया। ये सब उन्होंने एविक्शन के डर से किया, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आवेज को 'बिग बॉस 19' से बाहर कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही आवेज और नगमा की शादी की खबरों को तब और बल मिला जब आवेज के पिता सिंगर इस्माइल दरबार ने पुष्टि की कि दोनों परिवारों ने मिलकर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है और शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। हालांकि, जब नगमा को 'बिग बॉस 19' का ऑफर मिला, तो उन्होंने शादी को रोक दिया और शो में भाग लेने का फैसला किया। इस्माइल ने दोनों को शो में जाने से पहले ये सलाह भी दी कि "अब उधर लड़ के मत आना"।
चाहे ये जोड़ी 'बिग बॉस 19' का सफर जारी रखे या ट्रॉफी जीते, उनकी शादी की तारीख बरकरार रहने की संभावना है। चूंकि शादी 26 दिसंबर को तय की गई है, इसलिए नगमा और आवेज के उदयपुर में इसी तारीख को शादी के बंधन में बंधने की उम्मीद है। इसी वजह से घर के बाकी सदस्य उन्हें 'मिया-बीवी' कहकर चिढ़ाने लगे थे। अब देखना ये है कि आवेज और नगमा का ये रिश्ता 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर निकलने के बाद क्या मोड़ लेता है। क्या दोनों जल्द शादी करेंगे या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।