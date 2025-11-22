‘मैं 100% श्योर हूं, मालती लेस्बियन है…’ कुनिका के इस बयान पर भाई दीपक चाहर ने किया रिएक्ट

कुनिका और दिपक चाहर (सोर्स: X @shnkkx)
Deepak Chahar: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के हाल के एपिसोड में एक नया विवाद सामने आया है। बिग बॉस के हाउस में पिछला हफ्ता परिवार वालों के नाम रहा, जहां इमोशनल मोमेंट्स के साथ-साथ कुछ तीखी बहसें भी देखने को मिलीं। इसी बीच, कंटेस्टेंट मालती को सपोर्ट करने पहुंचे उनके क्रिकेटर भाई दीपक चाहर ने ना सिर्फ अपनी बहन का साथ दिया, बल्कि कुनिका सदानंद को उनकी गलती का एहसास भी करवाया है।
दरअसल, पिछले हफ्ते एक एपिसोड के दौरान कुनिका ने मालती को 'लेस्बियन' कह दिया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। साथ ही कुनिका के बेटे अयान को भी ये टिप्पणी सही नहीं लगी थी और उन्होंने घर में आने के बाद मालती से पर्सनली माफी मांगी थी। अब दीपक चाहर ने लेस्बियन वाले मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी है।
जब घरवालों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो कुनिका ने दीपक चाहर से पूछा कि क्या उन्होंने उनकी और मालती की तीखी बहस या लड़ाई देखी है। इस पर दीपक ने सीधा लेस्बियन वाली घटना का जिक्र किया और बताया ,' जी हां, जब आपने मालती को लेस्बियन कहा था, तब।' दीपक ने आगे कुनिका को सभी घरवालों के सामने फटकार लगाते हुए कहा, "आपने अगर किसी को लेस्बियन बोला या गे बोल दिया, वो भी नेशनल टीवी पर तो ये बहुत बड़ी बात है आपने ये शब्द बोला था, 'मैं 100 परसेंट श्योर हूं कि वो लेस्बियन है, ये बहुत गलत बात है।'
इतना ही नहीं, दीपक ने आगे अपनी बात को साफ करते हुए कहा, 'कुनिका के इस कमेंट का मालती की निजी जिंदगी और बाहर की दुनिया में उनकी छवि पर गंभीर असर पड़ सकता है और ये तो अभी मैरिड भी नहीं है, अगर आपकी ये बात किसी के दिमाग में बैठ जाए तो…उसकी इमेज लोगों के दिमाग में गलत बनेगी।' बता दें, दीपक की इस सीधी फटकार के बाद, कुनिका सदानंद ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मालती माफी मांगी। ये पल बिग बॉस 19 के घर में एक मजेदार मोड़ था, जहां बाहरी दुनिया से आए एक सदस्य ने घर के अंदर की गलत टिप्पणी के लिए स्टैंड लिया।
