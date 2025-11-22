‘मैं 100% श्योर हूं, मालती लेस्बियन है…’ कुनिका के इस बयान पर भाई दीपक चाहर ने किया रिएक्ट

इतना ही नहीं, दीपक ने आगे अपनी बात को साफ करते हुए कहा, 'कुनिका के इस कमेंट का मालती की निजी जिंदगी और बाहर की दुनिया में उनकी छवि पर गंभीर असर पड़ सकता है और ये तो अभी मैरिड भी नहीं है, अगर आपकी ये बात किसी के दिमाग में बैठ जाए तो…उसकी इमेज लोगों के दिमाग में गलत बनेगी।' बता दें, दीपक की इस सीधी फटकार के बाद, कुनिका सदानंद ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मालती माफी मांगी। ये पल बिग बॉस 19 के घर में एक मजेदार मोड़ था, जहां बाहरी दुनिया से आए एक सदस्य ने घर के अंदर की गलत टिप्पणी के लिए स्टैंड लिया।