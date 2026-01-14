निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड KISS… उर्फी जावेद ने 10 साल बाद तोड़ी चुप्पी

'स्प्लिट्सविला 16' के शुरुआती एपिसोड्स को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि निहारिका और सोराब बेदी के साथ जोड़ी बना सकती हैं। बता दें सोराब गुड़गांव के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई में एक्टिंग और मॉडलिंग कर रहे हैं। वहीं निहारिका भी मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, इसलिए दोनों के बीच केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। ‘स्प्लिट्सविला 16’ के नए एपिसोड हर हफ्ते तीन दिन- शुक्रवार, शनिवार और रविवार को MTV पर टेलीकास्ट होते हैं। अगर आप टीवी पर मिस कर दें, तो ‘Jio Hotstar’ पर कभी भी इन एपिसोड्स को स्ट्रीम कर सकते हैं।