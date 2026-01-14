निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड KISS… उर्फी जावेद ने 10 साल बाद तोड़ी चुप्पी

उर्फी जावेद का बड़ा दावा: 10 साल पुरानी ‘डबल डेट’ का खोला राज (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम और रेडिट)
Urfi Javed-Niharika Controversy: उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, वजह है उनका 10 साल पुराना किस्सा, जिस पर उन्होंने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। ‘स्प्लिट्सविला 16’ में निहारिका को लेकर किए गए उनके कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें उड़ने लगी है। क्या निहारिका ने उर्फी के बॉयफ्रेंड को किस किया था? क्या दोनों के बीच कोई पुराना झगड़ा है?
अब उर्फी ने इंस्टाग्राम पर पूरी सच्चाई बताई है। उन्होंने साफ किया कि निहारिका ने किसी को किस नहीं किया, बल्कि वह लगभग एक दशक पहले निहारिका के साथ डबल-डेट कर चुका हैं। इस खुलासे ने पूरे ड्रामे को एक नया ट्विस्ट दे दिया है।
उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो डालकर पूरे मामले की असली कहानी बता दी। उन्होंने साफ कहा, “लोग जो कह रहे हैं कि निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया… ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पर हां, मामला कुछ इसी तरह का जरूर है।”
उर्फी ने बताया कि करीब 9–10 साल पहले एक लड़का एक ही समय में उर्फी और निहारिका दोनों को डबल डेट कर रहा था। वह लड़का उर्फी को बहाना देकर कहता था कि निहारिका केवल उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बाद में उर्फी को उसकी TikTok स्टोरी से सच्चाई पता चली और उन्होंने तुरंत उससे ब्रेकअप कर लिया।
उधर निहारिका कुछ समय तक उस लड़के के साथ रहीं, लेकिन आखिरकार लड़के ने उनसे भी रिश्ता तोड़ दिया। उर्फी ने बताया कि सच सामने आने पर निहारिका बहुत नाराज हुईं और उन्हें फोन करके पूरी बात पूछी।
देखें वीडियो-
'स्प्लिट्सविला 16' के शुरुआती एपिसोड्स को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि निहारिका और सोराब बेदी के साथ जोड़ी बना सकती हैं। बता दें सोराब गुड़गांव के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई में एक्टिंग और मॉडलिंग कर रहे हैं। वहीं निहारिका भी मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, इसलिए दोनों के बीच केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। ‘स्प्लिट्सविला 16’ के नए एपिसोड हर हफ्ते तीन दिन- शुक्रवार, शनिवार और रविवार को MTV पर टेलीकास्ट होते हैं। अगर आप टीवी पर मिस कर दें, तो ‘Jio Hotstar’ पर कभी भी इन एपिसोड्स को स्ट्रीम कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग