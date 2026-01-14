14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड KISS… उर्फी जावेद ने 10 साल बाद तोड़ी चुप्पी

Urfi Javed: उर्फी जावेद का वीडियो सामने आया है। वह अपने बॉयफ्रेंड को लेकर लगभग 9-10 साल बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 14, 2026

Urfi-Javed-Niharika-Controversy

उर्फी जावेद का बड़ा दावा: 10 साल पुरानी ‘डबल डेट’ का खोला राज (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम और रेडिट)

Urfi Javed-Niharika Controversy: उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, वजह है उनका 10 साल पुराना किस्सा, जिस पर उन्होंने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। ‘स्प्लिट्सविला 16’ में निहारिका को लेकर किए गए उनके कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें उड़ने लगी है। क्या निहारिका ने उर्फी के बॉयफ्रेंड को किस किया था? क्या दोनों के बीच कोई पुराना झगड़ा है?

अब उर्फी ने इंस्टाग्राम पर पूरी सच्चाई बताई है। उन्होंने साफ किया कि निहारिका ने किसी को किस नहीं किया, बल्कि वह लगभग एक दशक पहले निहारिका के साथ डबल-डेट कर चुका हैं। इस खुलासे ने पूरे ड्रामे को एक नया ट्विस्ट दे दिया है।

सामने आया उर्फी का वीडियो

उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो डालकर पूरे मामले की असली कहानी बता दी। उन्होंने साफ कहा, “लोग जो कह रहे हैं कि निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया… ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पर हां, मामला कुछ इसी तरह का जरूर है।”

उर्फी ने बताया कि करीब 9–10 साल पहले एक लड़का एक ही समय में उर्फी और निहारिका दोनों को डबल डेट कर रहा था। वह लड़का उर्फी को बहाना देकर कहता था कि निहारिका केवल उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बाद में उर्फी को उसकी TikTok स्टोरी से सच्चाई पता चली और उन्होंने तुरंत उससे ब्रेकअप कर लिया।

उधर निहारिका कुछ समय तक उस लड़के के साथ रहीं, लेकिन आखिरकार लड़के ने उनसे भी रिश्ता तोड़ दिया। उर्फी ने बताया कि सच सामने आने पर निहारिका बहुत नाराज हुईं और उन्हें फोन करके पूरी बात पूछी।

देखें वीडियो-

‘स्प्लिट्सविला 16’ के बारे में…

'स्प्लिट्सविला 16' के शुरुआती एपिसोड्स को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि निहारिका और सोराब बेदी के साथ जोड़ी बना सकती हैं। बता दें सोराब गुड़गांव के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई में एक्टिंग और मॉडलिंग कर रहे हैं। वहीं निहारिका भी मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, इसलिए दोनों के बीच केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। ‘स्प्लिट्सविला 16’ के नए एपिसोड हर हफ्ते तीन दिन- शुक्रवार, शनिवार और रविवार को MTV पर टेलीकास्ट होते हैं। अगर आप टीवी पर मिस कर दें, तो ‘Jio Hotstar’ पर कभी भी इन एपिसोड्स को स्ट्रीम कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

कपिल शर्मा से लेकर सुनील ग्रोवर तक: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ में किसे मिल रहे सबसे ज्यादा पैसे?
OTT
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

14 Jan 2026 06:28 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / निहारिका ने मेरे बॉयफ्रेंड KISS… उर्फी जावेद ने 10 साल बाद तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विवियन डीसेना ने क्यों छोड़ा ‘लाफ्टर शेफ्स’, सामने आई ये बड़ी वजह

Vivian Dsena
TV न्यूज

‘तलाक का मतलब बच्चों से दूरी नहीं’, आलोचकों को माही विज का जवाब; जय भानुशाली को लेकर कही ये बात

Jay Bhanushali-mahivij
TV न्यूज

माही विज का टूटा ‘सब्र का बांध’, नदीम को बताया अपनी आत्मा, बोलीं- वह पिछले 6 साल से…

Mahhi Vij angry big revealed Nadim Nadz dating rumors said he is my soul after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

माही विज और नदीम के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, अंकिता लोखंडे ने लिखा- कुछ रिश्ते इज्जत…

Ankita Lokhande big revealed on Mahhi vij and nadim nadz dating rumors after jay bhanushali divorce
TV न्यूज

Prashant Tamang Last Post: प्रशांत तमांग का ‘आखिरी’ पोस्ट हुआ वायरल, किया था ये वीडियो शेयर

Indian Idol 3 winner Prashant Tamang Last Post viral after his death he was found dead in house
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.