पॉपुलर एक्ट्रेस को 3 बार आया था पैरालिसिस अटैक, पहचानना हुआ था मुश्किल, फिर हुई दर्दनाक मौत

Nishi Singh Bhadli: टीवी जगत का एक एक ऐसा चेहरा जिसने दर्शकों का हमेशा अपनी एक्टिंग से दिल जीता। जो एक विलेन के रूप में लोगों का मनोरंजन करने में कामयाब रहीं। जब एक्ट्रेस ने तीन साल पहले अपना जन्मदिन मनाया था, तो सोचा नहीं था कि दो दिन बाद ही उनकी मौत हो जाएगी। उन्हें 3 बार पैरालिसिस का अटैक आया था, उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी और एक्ट्रेस को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही खूबसूरत एक्ट्रेस है, जिसने लाखों फैंस का दिल जीता था।
एक्ट्रेस को पैरालिसिस अटैक आया तो उलके कारण वह बोल नहीं पाती थी और उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया था। जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस निशी सिंह भादली की। जो 'इश्कबाज' और 'कुबूल है' जैसे बड़े टीवी शोज में नजर आई थीं और उन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया था।
निशी सिंह भादली पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थीं। साल 2022 में 50 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तब पति संजय सिंह भादली ने निशी की हालत को लेकर दर्दनाक खुलासा किया था। उन्होंने 'ईटाइम्स' को बताया थी कि मेरी पत्नी और एक्ट्रेस निशी को तीन बार पैरालिसिस हुआ था। निशी की मौत से दो दिन पहले ही हमने उनका 50वां बर्थडे मनाया था।
निशी सिंह भादली की जब आगे ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो उनकी 18 साल की बेटी ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ताकि वह अपनी मां का ध्यान रख सके। वहीं, पति संजय भी निशी के कारण कोई काम नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से इलाज का महंगा खर्च। सभी सेविंग एक्ट्रेस के इलाज में खत्म हो गई थीं। तब निशी के इलाज के लिए पति संजय को लोगों से पैसे मांगने पड़े, ताकि वो मेडिकल बिल दे सकें।
संजय ने बताया था कि पत्नी निशी को पहली बार साल 2019 में पैरालिसिस अटैक आया था। उस दौरान निशी किसी को पहचान नहीं पा रही थीं। लेकिन धीरे-धीरे ठीक हो गई थीं, पर ठीक होने के कुछ समय बाद फिर उन्हें पैरालिसिस अटैक आया, जिसमें निशी की बॉडी का बायां हिस्सा आधा पैरालाइज हो गया।
निशी सिंह ने चार साल तक पैरालिसिस झेला और फिर साल 2022 में उनकी मौत हो गई थीं। उनके निधन से इंडस्ट्री के उनके दोस्त हैरान रह गए थे। निशी सिंह के करियर की बात करें, तो उन्होंने टीवी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम किया था। वह कमल हासन की फिल्म 'हे राम' में नजर आई थीं। वहीं, दीपा मेहता की 'मानसून वेडिंग' में डबिंग आर्टिस्ट के तौर भी काम कर चुकी थीं। उनकी एक कास्टिंग कंपनी भी थी, जिसके तहत उन्होंने कई फिल्मों के लिए कास्टिंग भी की थी।