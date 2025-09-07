Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

पॉपुलर एक्ट्रेस को 3 बार आया था पैरालिसिस अटैक, पहचानना हुआ था मुश्किल, फिर हुई दर्दनाक मौत

Tv Actress: 'कबूल है' और इश्कबाज जैसे बड़े शो में नजर आई ये फेमस एक्ट्रेस की मौत से पहले उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। एक्ट्रेस को एक बार नहीं 3 बार पैरालिसिस अटैक आया था।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 07, 2025

Nishi Singh Badhli
निशी सिंह भादली की एक्स से ली गई तस्वीर

Nishi Singh Bhadli: टीवी जगत का एक एक ऐसा चेहरा जिसने दर्शकों का हमेशा अपनी एक्टिंग से दिल जीता। जो एक विलेन के रूप में लोगों का मनोरंजन करने में कामयाब रहीं। जब एक्ट्रेस ने तीन साल पहले अपना जन्मदिन मनाया था, तो सोचा नहीं था कि दो दिन बाद ही उनकी मौत हो जाएगी। उन्हें 3 बार पैरालिसिस का अटैक आया था, उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी और एक्ट्रेस को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही खूबसूरत एक्ट्रेस है, जिसने लाखों फैंस का दिल जीता था।

एक्ट्रेस की पैरालिसिस अटैक के बाद हुई थी मौत (Actress Nishi Singh Bhadli Death)

एक्ट्रेस को पैरालिसिस अटैक आया तो उलके कारण वह बोल नहीं पाती थी और उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया था। जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस निशी सिंह भादली की। जो 'इश्कबाज' और 'कुबूल है' जैसे बड़े टीवी शोज में नजर आई थीं और उन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया था।

ये भी पढ़ें

Ashish Warang Dies: ‘दृश्यम’ के फेमस एक्टर का निधन, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर
बॉलीवुड
Ashish Warang Dies

निशी सिंह भादली ने मौत से 3 दिन पहले मनाया था जन्मदिन

निशी सिंह भादली पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस थीं। साल 2022 में 50 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तब पति संजय सिंह भादली ने निशी की हालत को लेकर दर्दनाक खुलासा किया था। उन्होंने 'ईटाइम्स' को बताया थी कि मेरी पत्नी और एक्ट्रेस निशी को तीन बार पैरालिसिस हुआ था। निशी की मौत से दो दिन पहले ही हमने उनका 50वां बर्थडे मनाया था।

एक्ट्रेस के परिवार के पास नहीं थे इलाज के पैसे

निशी सिंह भादली की जब आगे ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो उनकी 18 साल की बेटी ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ताकि वह अपनी मां का ध्यान रख सके। वहीं, पति संजय भी निशी के कारण कोई काम नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से इलाज का महंगा खर्च। सभी सेविंग एक्ट्रेस के इलाज में खत्म हो गई थीं। तब निशी के इलाज के लिए पति संजय को लोगों से पैसे मांगने पड़े, ताकि वो मेडिकल बिल दे सकें।

निशी की बॉडी का बायां हिस्सा आधा हुआ था पैरालाइज

संजय ने बताया था कि पत्नी निशी को पहली बार साल 2019 में पैरालिसिस अटैक आया था। उस दौरान निशी किसी को पहचान नहीं पा रही थीं। लेकिन धीरे-धीरे ठीक हो गई थीं, पर ठीक होने के कुछ समय बाद फिर उन्हें पैरालिसिस अटैक आया, जिसमें निशी की बॉडी का बायां हिस्सा आधा पैरालाइज हो गया।

टीवी को दिए थे बेहतरीन शोज

निशी सिंह ने चार साल तक पैरालिसिस झेला और फिर साल 2022 में उनकी मौत हो गई थीं। उनके निधन से इंडस्ट्री के उनके दोस्त हैरान रह गए थे। निशी सिंह के करियर की बात करें, तो उन्होंने टीवी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम किया था। वह कमल हासन की फिल्म 'हे राम' में नजर आई थीं। वहीं, दीपा मेहता की 'मानसून वेडिंग' में डबिंग आर्टिस्ट के तौर भी काम कर चुकी थीं। उनकी एक कास्टिंग कंपनी भी थी, जिसके तहत उन्होंने कई फिल्मों के लिए कास्टिंग भी की थी।

ये भी पढ़ें

फेमस सिंगर पर भालू ने किया हमला, हाथ-पैरों पर मारे दांत, आनन-फानन में ले जाया गया हॉस्पिटल
मनोरंजन
Singer Quratulain Baloch Bear Attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TV News

Updated on:

07 Sept 2025 09:37 am

Published on:

07 Sept 2025 09:26 am

Hindi News / Entertainment / TV News / पॉपुलर एक्ट्रेस को 3 बार आया था पैरालिसिस अटैक, पहचानना हुआ था मुश्किल, फिर हुई दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट