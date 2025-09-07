पॉपुलर एक्ट्रेस को 3 बार आया था पैरालिसिस अटैक, पहचानना हुआ था मुश्किल, फिर हुई दर्दनाक मौत

Nishi Singh Bhadli: टीवी जगत का एक एक ऐसा चेहरा जिसने दर्शकों का हमेशा अपनी एक्टिंग से दिल जीता। जो एक विलेन के रूप में लोगों का मनोरंजन करने में कामयाब रहीं। जब एक्ट्रेस ने तीन साल पहले अपना जन्मदिन मनाया था, तो सोचा नहीं था कि दो दिन बाद ही उनकी मौत हो जाएगी। उन्हें 3 बार पैरालिसिस का अटैक आया था, उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी और एक्ट्रेस को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही खूबसूरत एक्ट्रेस है, जिसने लाखों फैंस का दिल जीता था।