कम उम्र में वर्जिनिटी खोने वाले फेमस एक्टर ने महिलाओं को लेकर तोड़ी चुप्पी, बोले- रोडीज में कुछ औरतें थीं…

उन्होंने 'रघु वॉक्स' को दिए इंटरव्यू में आगे कहा, “मैं यह नहीं कह रहा कि मर्दों या औरतों में कोई कमी है, लेकिन हमारे समाज में ये सोच बहुत गहराई से बैठ चुकी है कि मर्द को हर हाल में पैसे कमाने ही पड़ते हैं। भारत में 75 परसेंट आत्महत्याएं मर्द करते हैं, उनमें से आधे पैसे की कमी या आर्थिक दबाव की वजह से होते हैं। समाज ने मर्दों की पहचान ही ‘कमाने वाले इंसान’ के रूप में तय कर दी है। आप किसी मर्द की इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो अच्छा पति है या इंसान है, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो कितना कमाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। और दुख की बात ये है कि लड़कियों के लिए यह सोच अब बहुत आम हो गई है।