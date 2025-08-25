‘Bigg Boss 19’ में पहले दिन ही सस्पेंस, जानें किसके नाम पर मचा है इतना बवाल?

बिग बॉस ने उस सदस्य का नाम खुद नहीं बताया, बल्कि ये फैसला घरवालों पर ही छोड़ दिया। यानी 'बिग बॉस' ने पहले एपिसोड से ही घरवालों के बीच फूट डालने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्रोमो में दिखाया गया है कि बिग बॉस की घोषणा के बाद घरवाले आपस में बहस करने लगते हैं। कुनिका सदानंद रौब में उन्हें बीच में रोकते हुए कहती हैं, 'हीरोगीरी मत कर, नाम बता चल।' मृदुल तिवारी भी बीच में कुछ कहने की कोशिश करते हैं और बशीर अली कहते हैं, 'ऑफकोर्स हमारे पास वो नाम है।' लेकिन इन दोनो ने नाम नहीं बताया है।