‘Bigg Boss 19’ में पहले दिन ही सस्पेंस, जानें किसके नाम पर मचा है इतना बवाल?

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में पहले दिन ही तहलका मच गया, शो शुरू होते ही बिग बॉस ने एक कंटेस्टेंट को निशाने पर ले लिया, जिससे घर का माहौल गरमा गया। अब देखना ये है कि ये कंटेस्टेंट कौन है और बिग बॉस के इस गुस्से का क्या अंजाम होता है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 25, 2025

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स कुनिका सदानंद( फोटो सोर्स: X)

Bigg Boss 19 Controversial Show: सलमान खान का कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' रविवार को 16 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हो गया है। प्रीमियर एपिसोड धमाकेदार रहा और अब शो का पहला प्रोमो भी सामने आ गया है, जिसने आते ही तहलका मचा दिया है। इस बार 'बिग बॉस' ने कंटेस्टेंट्स के सामने एक ऐसा ऐलान किया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। बिग बॉस ने बताया कि 16 सदस्यों के लिए घर में सिर्फ 15 बेड हैं और एक सदस्य ऐसा है जो बिग बॉस के घर में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी सबसे कम दिलचस्प है।

'बिग बॉस 19' में पहले दिन ही सस्पेंस

बिग बॉस ने उस सदस्य का नाम खुद नहीं बताया, बल्कि ये फैसला घरवालों पर ही छोड़ दिया। यानी 'बिग बॉस' ने पहले एपिसोड से ही घरवालों के बीच फूट डालने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्रोमो में दिखाया गया है कि बिग बॉस की घोषणा के बाद घरवाले आपस में बहस करने लगते हैं। कुनिका सदानंद रौब में उन्हें बीच में रोकते हुए कहती हैं, 'हीरोगीरी मत कर, नाम बता चल।' मृदुल तिवारी भी बीच में कुछ कहने की कोशिश करते हैं और बशीर अली कहते हैं, 'ऑफकोर्स हमारे पास वो नाम है।' लेकिन इन दोनो ने नाम नहीं बताया है।

'बिग बॉस' का घर

बता दें कि इस बार 'बिग बॉस' के घर में अशनूर, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नगमा मिराजकर, अवेज दरबार, नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, बशीर अली, गौरव खन्ना, नतालिया जेनोशेक, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और अमल मलिक जैसे कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं। खबरों की मानें तो शो में तीन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की भी एंट्री हो सकती है। अब देखना ये है कि 'बिग बॉस' के घर में कौन-कौन से नए धमाके होते हैं और कौन सा कंटेस्टेंट दर्शकों के दिलों पर राज करता है।

