जन्नत जुबैर के साथ हुई ‘गंदी’ हरकत? वायरल क्लिप के बाद समर्थ जुरेल को लेकर शो की हुई थू- थू

Samarth Jurel slammed forced love angle with Jannat Zubair: टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ सीजन 3' अपनी कॉमेडी और कुकिंग के लिए अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार शो एक गंभीर विवाद के घेरे में आ गया है। 'ईद स्पेशल' एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कंटेस्टेंट समर्थ जुरेल का व्यवहार अभिनेत्री जन्नत जुबैर के प्रति काफी आपत्तिजनक नजर आ रहा है। जैसे ही इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामा मच गया। फैंस समर्थ के साथ-साथ शो के मेकर्स पर भी बुरी तरह भड़क गए और इसे बंद करने की मांग करने लगे।