सिद्धार्थ शुक्ला के ट्वीट को देख चिंतित हुए फैंस, पूछा -इतने दुखी क्यों हो

मुंबई। बिग बॉस 13 विजेता एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला उन सेलेब्स में से हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वे देश और मनोरंजन से जुड़ी ताजा अपडेट्स पर भी ध्यान रखते हैं। जहां इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ की ताजा और हैंडसम फोटोज दिखाई देती हैं, वहीं ट्वीटर पर एक्टर की एक स्टार के साथ-साथ जागरूक नागरिक की छवि सामने आती है। एक्टर ने हाल ही एक ट्वीट किया है जिसे लेकर चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं इसके बारे मेंः

'दिल को बंद करना मुश्किल’

सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने ट्वीटर अंकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा,’आप अपनी आंखे उन चीजों के लिए बंद कर सकते हैं जो आप देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिन चीजों को आप महसूस नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए दिल को बंद करना मुश्किल है।’ एक्टर के इस ट्वीट पर अलग-अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि एक्टर किसी चीज को लेकर परेशान हैं और ट्वीट में इसी बारे में इशारों में बात कर रहे हैं। कुछ फैंस ने पूछा कि क्या बात है इतने दुखी क्यों हो। अन्य ने कमेंट्स में पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई है। इसी तरह के चिंता जताने वाले कमेंट्स एक्टर के इस ट्वीट के जवाब में आए हैं।

यह भी पढ़ें : सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज ‘Broken But Beautiful 3’ रिलीज को है तैयार, जबरदस्त रोमांस करते दिखेंगे एक्टर

You can close your eyes to things you don’t wanna see .... but it’s tough to close your heart to things you don’t want to feel .....